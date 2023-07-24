رئيس جمهورية القمر المتحدة يوقع كتاب الإيسيسكو "السلام 360 درجة"

شهد قصر "بيت السلام" الرئاسي بمدينة موروني عاصمة جمهورية القمر المتحدة توقيع السيد غزالي عثماني، رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الإفريقي، النسخة الثانية من كتاب الإيسيسكو: "السلام 360 درجة: من القول إلى الفعل.. تحقيق التآزر وتعزيز الشراكات من أجل السلام"، وذلك في حفل كبير بحضور الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، ومجموعة من الوزراء ومستشاري رئيس الجمهورية وكبار المسؤولين.

رئيس جمهورية القمر المتحدة

وقد تم تنظيم الحفل، عقب استقبال رئيس جمهورية القمر المتحدة المدير العام للإيسيسكو والوفد المرافق له، واستهل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلتها كلمة الدكتور المالك، والتي وجه فيها الشكر والتقدير لفخامة الرئيس غزالي عثماني الذي شرف النسخة الثانية من كتاب "السلام 360 درجة" بكتابة مقدمته، منوها بما شهده من توجه ورغبة صادقة بجمهورية القمر المتحدة في التطور والازدهار والانطلاق إلى فضاءات النهضة والتقدم، وإخلاص في العمل للنهوض بالمواطن وتحسين سبل عيشه.

وأكد المدير العام للإيسيسكو حرص المنظمة على دعم جهود جمهورية القمر المتحدة في عديد المجالات، من خلال برامج ومشاريع عملية، في مقدمتها المتعلقة بالنهوض بالمرأة وبناء قدرات الشباب، خصوصا في مجالات التكنولوجيا وتنمية المهارات الملائمة لمهن الغد. وأعلن أن الإيسيسكو ستجدد مندوبيتها بمدينة موروني، لتصبح مركزا لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، ومنارة إقليمية فريدة ومقتدرة.

وفي كلمته خلال الحفل أكد فخامة رئيس جمهورية القمر المتحدة، وبوصفه أيضا رئيس الاتحاد الإفريقي خلال العام الجاري، دعمه رؤية منظمة الإيسيسكو الجديدة لتحقيق أهدافها في نشر ثقافة السلام والأمن، باعتبارهما أساس الحفاظ على العيش المشترك، والحجر الأساس لكل تقدم وتنمية، مشيدا بما شهدته المنظمة من تطوير وتحديث خلال السنوات الأربع الأخيرة.

وأشار إلى حرص جمهورية القمر المتحدة على تطوير التعاون مع الإيسيسكو، ودعم برامج ومبادرات المنظمة، داعيا إلى إدماج التربية على الأمن والسلام في المناهج الدراسية، والعمل المشترك لوضع حد للحروب والنزاعات، والقضاء على الفقر، ونشر الوحدة والتعاون.

ومن جانبها قدمت السيدة فايزنات مز إيسيلام، سفيرة الإيسيسكو الشابة للسلام من جمهورية القمر المتحدة، ملخصا لمحتوى النسخة الثانية من كتاب "السلام 360 درجة".