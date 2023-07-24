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الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

غني بالأوميجا 3| طريقة عمل توست الأفوكادو بالتونة

توست الأفوكادو بالتونة
توست الأفوكادو بالتونة

يبحث البعض على وصفات صحية تتناسب مع نظامهم الغذائي وتمدهم بالأوميجا 3 والعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل توست الأفوكادو بالتونة سريع التحضير.

 

توست الأفوكادو بالتونة

طريقة عمل توست الأفوكادو بالتونة

المقادير

- الأفوكادو : 1 حبة

- عصير الليمون : 1 حبة

- البصل : ملعقة كبيرة (مفروم)

- التونا : علبة

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- خبز التوست : 2 شريحة

 

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طريقة التحضير

قسّمي الأفوكادو إلى نصفين طولياً، وأزيلي الحشو الداخلي وضعيه في وعاء.

أضيفي للأفوكادو عصير الليمون الحامض والبصل في الوعاء، واهرسي المكونات جيداً.

أضيفي التونة للمزيج وتبلي بالملح والفلفل الأسود.

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قلبي المزيج حتى تختلط المكونات تماماً.

احشي التوست بخليط الأفوكادو والتونة وقدميه.

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