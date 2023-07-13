طريقة عمل بيف ستراغنوف كيتو| دايت بدون حرمان

يعتبر بيف ستراغنوف كيتو من أشهي وصفات رجيم الكيتو التي يفضلها الكثيرين، التي يمكن صنعها بوصفة بيف ستراغنوف اللذيذة والطيبة.

بيف ستراغنوف

مقادير بيف ستراغنوف

- فيليه اللحم : 3 شرائح (مقطع مكعبات)

- البصل : 1 حبة

- الفطر : كوب (مفروم)

- مرق اللحم : 240 مل (بقري)

- الكريما الحامضة : كوب

- الكوسا : 1 حبة (كبيرة ومقطعة شرائح رفيعة)

- البصل : 1 حبة (صغير الحجم / مقطع شرائح رفيعة / للتقديم)

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- الزبدة : ملعقة كبيرة

بيف ستراغنوف

طريقة التحضير

تبلي قطع الفيليه بالملح والفلفل الأسود.

ذوبي الزبدة في مقلاة كبيرة على نار عالية، ثم أضيفي قطع اللحم وقلبي لدقيقة حتى يصبح اللحم بني اللون.

خففي الحرارة إلى متوسطة، ثم ضعي البصل والفطر ورشة ملح في المقلاة واطهي حتى تخرج الرطوبة من الفطر والبصل لحوالي 10-12 دقيقة.

صُبي مرق اللحم في المقلاة وقلبي جيداً حتى يسمك ويثخن القوام.

امزجي الكريمة الحامضة مع القليل من المرق الساخن في وعاء صغير جانبي، ثم أضيفي المزيج في المقلاة إلى المرق وحركي.

بمجرد أن يصبح الخليط سميكاً قليلاً، أضيفي شرائح الفيليه وحركي لحوالي 5 دقائق حتى يتسبك اللحم.

سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة، ثم أضيفي شرائح الكوسا وتبليها بالملح وقلبي لدقيقة.

ضعي الكوسا في طبق التقديم، ثم أضيفي اللحم ووزعي البصل المفروم وقدميه.