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الإثنين 24 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

جددي سفرتك وحضري سلطة الدجاج بالكاري في دقائق

سلطة دجاج بالكاري
سلطة دجاج بالكاري

تحتار الأمهات في اختيار وجبة جديدة وصحية تصنعها لأولادها، وتتميز بمذاقها اللذيذ ليحبونها، إلا أن أغلب الأكلات تحتاج لوقت طويل لتحضيرها، ولكن في السطور التالية نقدم لك طريقة عمل سلطة الدجاج بالكاري في دقائق. 

 

سلطة دجاج بالكاري

طريقة عمل سلطة دجاج بالكاري

المقادير

- زبادي : كوب

- معجون الكاري الأخضر : 3 ملاعق كبيرة

- كزبرة خضراء : ربع كوب (طازجة ومفرومة)

- عصير الليمون : 1 حبة

- الفلفل الأحمر : ملعقة صغيرة (مطحون)

- الكركم : ملعقة صغيرة

- بابريكا : ربع ملعقة صغيرة

- العسل : ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فيليه دجاج : 2 صدر (مسلوق ومفروم مكعبات)

- البازيلاء : كوب (مجمدة ومسلوقة ومصفاة)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

 

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قليلة السعرات| طريقة عمل دجاج مسحب بالبهارات

طريقة التحضير

اخلطي العسل ومعجون الكاري الأخضر، والكزبرة الخضراء، والفلفل الأحمر المطحون، وعصير الليمون، والزبادي، والكركم، والملح، في طبق واتركيه جانباً.

اخلطي الدجاج مع البصل، والملح، والفلفل الأسود، والبازيلا، في طبق.

 

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طريقة عمل دجاج بالكاري.. سهلة التحضير

أضيفي صوص الكاري على الدجاج واخلطي جيداً، وقدمي السلطة.

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