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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

طريقة عمل دجاج بالكاري.. سهلة التحضير

دجاج بالكاري
دجاج بالكاري

دجاج بالكاري من الأكلات السريعة التي يمكنك تحضيرها، إذا لم يتوفر لديكِ وقت لتحضير أي أطعمة لأولادك بعد يوم طويل في العمل الخاص بك، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

 

دجاج بالكاري

طريقة عمل صدور بالكاري

المقادير

- صدر الدجاج : 2 صدر (مقطع)

- الكاري : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- جبن البارميزان : ملعقة كبيرة (مبشور)

- البصل : 5 حبات (صغير الحجم ومفروم)

- كريمة الطبخ : ثلث كوب

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- الفلفل الأحمر : ملعقة صغيرة

- زعتر مجفف : ملعقة صغيرة

 

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أفخاذ دجاج تكا الحارة

طريقة التحضير

في وعاء ضعي الدجاج وأضيفي زيت الزيتون، والفلفل الأحمر، والفلفل الأسود، والزعتر، وقلبي المكونات حتى تتداخل ويتغطى الدجاج بالتتبيلة، ثم غطي الوعاء بالنايلون وضعيه في الثلاجة لمدة 3 ساعات.

في مقلاة غير لاصقة ضعي الدجاج وقلبي لعدة دقائق على نار متوسطة.

 

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أفخاذ دجاج تكا الحارة

أضيفي البصل وشوحي حتى يذبل، ثم أضيفي الكريمة وتبلي بالملح، والكاري، وبرش جبن البارميزان، وحركي الخليط جيداً لعدة دقائق.

اسكبي كاري الدجاج في طبق التقديم وقدميه ساخناً.

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