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الإثنين 24 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

التهاب الجيوب الأنفية.. أسباب الإصابة وأنواعها

مريضة جيوب أنفية
مريضة جيوب أنفية

في الجو المليء بالأتربة قد يعاني البعض بإلتهاب الجيوب الأنفية، مما يشعرهم بآلام مستمرة وصداع في الرأس، مما يجعلهم غير قادرين على ممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي.

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مريض جيوب أنفية
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أعراض الإصابة بالجيوب الأنفية

غالباً ما تتبع أعراض التهاب الجيوب الأنفية الحاد عند البالغين نزلة برد لا تتحسن أو تزداد سوءاً بعد 7 إلى 10 أيام، وتشمل الأعراض:

- رائحة الفم الكريهة أو فقدان حاسة الشم.

- السعال وغالباً ما يكون أسوأ في الليل.

- التعب والشعور العام بالمرض.

-الحمى.

-الصداع.

-ألم يشبه الضغط أو ألم خلف العينين أو ألم في الأسنان أو في الوجه.

-انسداد الأنف وإفرازاتها.

-التهاب الحلق والتقطير الأنفي الخلفي.

وتكون أعراض التهاب الجيوب الأنفية المزمن هي نفس أعراض التهاب الجيوب الأنفية الحاد، ومع ذلك فإنَّ الأعراض تميل إلى أن تكون أكثر اعتدالاً وتستمر لفترة أطول من 12 أسبوعاً.

 

أنواع التهاب الجيوب الأنفية

- التهاب الجيوب الأنفية الحاد، الذي يحدث عندما تستمر الأعراض لمدة 4 أسابيع أو أقل، وهو ناتج عن نمو البكتيريا في الجيوب الأنفية.

- التهاب الجيوب الأنفية المزمن، وهو يحدث عندما تستمر أعراض وتورم الجيوب الأنفية لمدة تزيد على 3 أشهر، وقد يكون سببه البكتيريا أو الفطريات.

- التهاب الجيوب الأنفية تحت الحادّ، ويحدث عندما تظهر الأعراض والتورم من شهر إلى ثلاثة أشهر.

 

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أسباب الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية

فشل الشعيرات الصغيرة (الأهداب) في الجيوب الأنفية في إخراج المخاط بشكل صحيح، وقد يكون هذا بسبب بعض الحالات الطبية.

- نزلات البرد والحساسية تؤدي إلى إفراز الكثير من المخاط أو سدّ فتحة الجيوب الأنفية.

- انحراف الحاجز الأنفي أو نتوء عظم الأنف أو الزوائد الأنفية التي تؤدي لانسداد فتح الجيوب الأنفية.

- العدوى المزمنة التي تُسبب تورم والتهاب الغشاء المخاطي.

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