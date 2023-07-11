نصائح لمرضى الجيوب الأنفية في الصيف.. احم نفسك

مع ارتفاع درجات الحرارة والاعتياد على استخدام المكيف عند استخدام السيارة، تصبح الجيوب الأنفية في مأزق شديد، ولابد الحذر في هذه الحالة وعدم الانتقال من الأجواء الحارة إلى الاجوار الباردة مباشرة، حيث إنها تثصيب الجهاز التنفسي وخطر على مرضى التهاب جيوب الأنفية.

تحذيرات لمرضى التهاب جيوب الأنفية

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة، عبر “فيسبوك”، عدد من النصائح للمواطنين بشكل عام وأصحاب الأمراض التنفسية، وحملت النصائح شعار “احمي نفسك داخل سيارتك”.

وإليكم عدد من النصائح التي خرجت بها وزارة الصحة للمواطنين:

1ـ لا تنتقل بين الأجواء الباردة والحارة باستمرار، وخاصة من يستخدمون التكييف في السيارات.

2ـ عند ركوب السيارة في حالة التعرق يجب فتح أبوابها وتهويتها جيدًا حتى يهدأ الجسم ثم تشغيل التكييف.

وتقدم وزارة الصحة والسكان المصرية، هذه النصائح للحماية من التهاب الجيوب الأنفية والجهاز التنفسي العلوي.

الجيوب الأنفية.. عبارة عن جيوب فارغة مملوءة بالهواء في الرأس، هناك أربعة أزواج في الجمجمة، وهي تحمي الأنف وتجعله خاليا من الغبار والجراثيم، وتكون مبطنة بمجموعة خلايا خاصة تدعى "الغشاء المخاطي"، الذي يفرز المخاط حتى يلتقط الأوساخ من الهواء الداخل للأنف، ثم يطردها إلى الخارج عن طريق مرتكزات صغيرة تشبه الشعر والجيوب السليمة تكون غير مسدودة، وغشاؤها المخاطي سليم غير ملتهب.

الترطيب المستمر باستعمال بخاخ الأنف:

- وضع ملعقة ملح صغيرة على لتر ماء للاستنشاق

- ترطيب الجسم بتناول لتر أو لتر ونصف ماء يوميا

- التخفيف من البهارات والقهوة التي تجفف الحلق

- استنشاق البخار الصافي

- العلاج بالمسكنات والإبر بوصفة طبية

- عمل كمادات شاي للتخفيف من تهيج الجيوب الأنفية

- تجنب ملامسة الأزهار والأشجار مباشرة