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الإثنين 24 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

حارس الأهلي ينتقل إلى نادى زد

حراسة المرمى بالنادى
حراسة المرمى بالنادى الأهلي

أعلن الإعلامى أحمد شوبير، نجم الاهلى السابق، عن انتقال حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم للمارد الأحمر الى صفوف فريق الكرة بنادى زد.

 

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الأهلي يبرز سباب الشيبي في شكوى رسمية ضد بيراميدز

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رضا عبدالعال: كولر يتحمل مسؤولية هزيمة الأهلي أمام بيراميدز

 

على لطفى ينتقل الى زد

وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك “ على لطفى الى زد”

 

وتحدث علي لطفي في تصريحات سابقه بشأن تساؤلاته عن مصيره مع القلعة الحمراء فرد قائلًا: "أنا تحت أمر الأهلي الموضوع في إيد النادي وكولر، ولسه مفيش جديد".

وتوج النادي الأهلي بلقب الأميرة السمراء بالموسم الحالى، بجانب حسم لقب الدوري المصري لموسم 2022 ـ 2023 ليضيف اللقب رقم 43 في تاريخه. 

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