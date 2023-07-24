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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي يبرز سباب الشيبي في شكوى رسمية ضد بيراميدز

الأهلي وبيراميدز
الأهلي وبيراميدز

يجهز النادي الأهلي شكوى رسمية للجنة الانضباط ضد نادي بيراميدز مفادها الاعتراض على الأفعال المشينة الصادرة عن اللاعب محمد الشيبي ووقائع سبه بألفاظ نابيه للاعبي الأحمر وأبرزهم حسين الشحات وأفشة.

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رسميًا .. إيقاف حسين الشحات وتغريمه بعد صفعة الشيبي

وأعد الأهلي فيديوهات توضح سباب الشيبي للاعبي الأهلي وغيرها وتوضح اعتداء إداري بيراميدز على بعض لاعبي الأهلي بعد المباراة وفيديو آخر يتضمن الإشارات المشينة من الشيبي وإداري بيراميدز لجمهور الأهلي.

وكانت رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم قد أعلنت اليوم الإثنين، إيقاف حسين الشحات صانع ألعاب النادي الأهلي مباراتين مع فرض غرامة مالية تقدر بـ 20 ألف رجنيه على خلفية المشادة التي نشبت بينه وبين محمد الشيبي لاعب بيراميدز والتي انتهت بصفع الشحات للاعب.

كان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قد أعلن بالأمس وعقب المباراة مباشرة توقيع عقوبة مالية كبيرة على حسين الشحات، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بعد المشادة التي حدثت عقب مباراة الأمس أمام بيراميدز.

وتباينت ردود الأفعال بشأن الواقعة لدى عدد من متابعي الكرة المصرية على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن عبر عددًا منهم عن دهشته من العقوبة واصفين إياها بالهزيلة مقارنة بواقائع مماثلة قبل ذلك تعرض فيها لاعبي الفرق الأخرى لعقوبات وصلت إلى الإيقاف ثمان مباريات.

بينما وصف البعض الآخر بأن العقوبة غير مستحقة كون أن الطرفين تراضي عقب المشادة وتم توجيه الاعتذار من حسين الشجات إلى اللاعب في حضور هاني سعيد المدير الرياضي لفريق بيراميدز.

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وليد صلاح الدين ينتقد تصريحات كولر بعد ثلاثية بيراميدز

وتعرض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للهزيمة أمام  بيراميدز بثلاثية من دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء الأمس على ملعب ستاد الدفاع الجوي والمؤجلة من الجولة الـ٢٨ لبطولة الدوري الممتاز.

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