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الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

جوالة مراكز شباب القاهرة يستقبلون شباب الكنيسة القبطية

بوابة الوفد الإلكترونية

في إطار اللقاء التعريفي لأنشطة وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شباب الكنيسة القبطية، استقبلت جوالة مراكز شباب القاهرة شباب الكنيسة القبطية بالأغاني الكشفية المميزة.

نفذت الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة الكشفية والإرشادية، حفل سمر لشباب الكنيسة القبطية من خلال فرق جوالة وجوالات مراكز شباب (الجزيرة - الزاوية الحمراء - الساحل - حلمية الزيتون) بمحافظة القاهرة، والذي أقيم بمركز شباب الجزيرة بمشاركة ١٢٠ شابًا وفتاة من شباب الكنيسة القبطية بالإضافة لعدد من أعضاء الجوالة والجوالات.
 

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