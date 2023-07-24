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الإثنين 24 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط المتهمين فى واقعة احتجاز شاب ومصرعه بكرداسة

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من القبض علي 4 متهمين فى واقعة احتجاز شاب داخل شقة سكنية بالطابق الرابع وانتحار الضحية قفزا من الشرفه بعزبة العسيلي بدائرة مركز شرطة كرداسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

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وكانت البداية بتلقى مركز شرطة كرداسة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط أحد الأشخاص من عقار بعزبة العسيلي بدائره المركز ، مما أسفر عن مصرعه 

وعلي الفور أنتقل رجال المباحث إلي مكان الحادث ، وعثر علي جثة شاب وتبين سقوطة من علو أثناء محاولته الهروب من خاطفيه 

وتمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين ، وتم القبض عليهم ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة 

 وفى سياق اخر أصيب 6 أشخاص، في حادث تصادم باحدى قرى مركز بنى مزار وتحديدا طريق فرعي بقرية طمبو بمركز بني مزار، شمال المنيا، بسبب السرعة والتخطي الخاطئ.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، اخطارًا من عمليات النجدة، بحادث تصادم دراجة بخارية بتوك توك، بطريق فرعي بقرية طمبو بمركز بني مزار، شمال المنيا، نتيحة التخطي الخاطئ والسرعة.

وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص جميعهم من بني مزار.

وتم نقل المصابين لمستشفى التكامل بالشيخ فضل للعلاج، والتحفظ على المركبتين تحت تصرف النيابة العامة.

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