أنشيلوتي .. بيلنجهام لاعب متكامل ومختلف

أثنى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم على اللاعب جود بيلنجهام.

وصف أنشيلوتي بأنه "لاعب خط وسط متكامل"، وذلك بعد أن سجل مشاركته الأولى مع الفريق يوم الاثنين.

وشارك بيلنجهام في المباراة الودية التي انتهت بفوز ريال مدريد على ميلان الإيطالي 3 - 2 في كاليفورنيا ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

وقال أنشيلوتي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لريال مدريد: أعجبني حقا أداء بيلنجهام، لعب بشكل جيد، وعلى الفريق أن يعتاد على جودته، التي تبدو مذهلة، قدرته على الوصول لمنطقة الجزاء مهمة للغاية بالنسبة للفريق.

وقال المدرب الإيطالي: إنه لاعب رائع، ومهم للغاية بالنسبة لنا لأنه لاعب خط وسط متكامل، ويضفي مزيدا من السرعة والحماس على الأداء.

وقال أنشيلوتي: يتحرك بشكل رائع من دون كرة، ويختلف عن لاعبي خط الوسط الآخرين لدينا، يستغل المساحات ويضيف الكثير للفريق.