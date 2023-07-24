مسئول أممي: المجتمع الدولي حاد عن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في إفريقيا

حذر أنطونيو بيدرو، الأمين التنفيذى بالإنابة للجنة الأمم المتحدة الأقتصادية لإفريقيا، من المجتمع الدولى علي أنه حاد عن مسار تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 داخل القارة.

قال بيدرو، خلال حديثه أمام المنتدى السياسى رفيع المستوى للتنمية المستدامة لعام 2023 المنعقد في نيويورك، إن من الممكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة لإفريقيا، ولكن الأمر يتطلب اتخاذ خطوات حاسمة لتعظيم الأستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق هذه الأهداف.

وطالب الأمين التنفيذى بالإنابة للجنة الأمم المتحدة الأقتصادية لإفريقيا، أن من الضرورى تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة لتعزيز القدرات الإنتاجية لبلدان الأفريقية، والتحول نحو التصنيع المستدام والتنوع الأقتصادى، من أجل تقليل اعتماد إفريقيا على صادراتها من المواد الأولية والحد من هشاشة وضعها في حالة التعرض للصدمات.

ودعا بيدرو، بسرعة تغيير النظم الزراعية والغذائية من خلال برنامج الحدائق الزراعية الإفريقي المشترك، مطالبا بتعزيز أمن إفريقيا من الثروة المعدنية وتعظيم القيمة المضافة لها من خلال التصنيع، ضاربا مثال بالتعاون بين الكونغو الديمقراطية وزامبيا في مشروع إنتاج بطاريات السيارات الكهربية.

كما طالب بيدرو بتحويل الثروة الطبيعية للقارة إلى محرك نحو النمو والتنمية المستدامة من خلال تطوير سوق ائتمان الكربون والذي يمكن أن يدر 82 مليار دولار سنويا.

داعيا كذلك إلى تعزيز العمل المناخي والتحول نحو الطاقة المستدامة من خلال الاستفادة من الإمكانات الهائلة المتاحة لتوليد الطاقة الشمسية والهيدروجين والطاقة الحرارية والطاقة المائية وطاقة الرياح، مع العمل أيضا على تعزيز الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق.

ولفت إلى أن تعزيز رأس المال البشري والتحول الرقمي والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، تمثل الأسس التي تقوم عليها التنمية المستدامة في إفريقيا، لافتًا إلى أن الانتقال من مرحلة تنفيذ مشروعات تجريبية إلى تنفيذ برامج متكاملة واسعة النطاق من أجل إحداث تغيير جذري على أرض الواقع.

وأكد بيدرو التزام لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا بدعم الدول الأعضاء والعمل معهم ومع كل الأطراف ذات الصلة من أجل الوصول إلى إفريقيا التي نريدها.

