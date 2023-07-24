مشروبات مفيدة للصحة والجمال.. طبيب ينصح بتناولها

حذر طبيب أمراض الجهاز الهضمي، من مشروبات يشربها الإنسان قد تؤثر في صحته ومظهره الخارجي.

ووفقًا لصحيفة "إزفيستيا"، أشار الطبيب إلى أنه قبل كل شيء يجب أن يشرب الإنسان كمية كافية من الماء يوميا لأن هذا ضروري للحفاظ على الصحة وتحسين عملية الهضم وامتصاص المواد المفيدة وإخراج السموم ودعم عملية التمثيل الغذائي. كما أن الماء يساعد على تحسين عمل جميع أجهزة وأعضاء الجسم، وبالتالي يبطئ عملية الشيخوخة.

وقال الطبيب: "تنسب العصائر الطبيعية إلى المشروبات الصحية. فمثلا عصير العنبية الآسية يحسن البصر ويساعد في علاج مرض السكري".

وأضاف: "ويطيل فترة الشباب. أما عصير الرمان فيحتوي على فيتامينات А وС وЕ وعلى الزنك والسيلينيوم والكالسيوم والفسفور والمغنسيوم والحديد والصوديوم. يؤثر هذا العصير إيجابيا في القلب والأوعية الدموية".

البنجر يمنع تكاثر البكتيريا الضارة

وتابع: "وأيضًا عصير الشوندر "البنجر" غني بالألياف الغذائية والبكتين المنخفض الوزن الجزيئي، ما يساعد على إخراج المعادن الثقيلة من الجسم، ويمنع تكاثر البكتيريا الضارة.

وأختتم حديثه: "عصير العنب فيحتوي على حمض الأسكوربيك وفيتامين В، و يساعد في الحفاظ على الذاكرة، وتحسين حالة الجلد والأظافر والشعر".