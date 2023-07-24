الإثنين 24 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

التعاون الإسلامي تشيد بجهود رابطة العالم الإسلامي لإيضاح تعاليم الإسلام السمحة

حسين إبراهيم طه
حسين إبراهيم طه

 

أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه بجهود رابطة العالم الإسلامي لإيضاح تعاليم الإسلام السمحة المبنية على الوسطية والاعتدال وتعزيز الحوار والتفاهم بين الشعوب.

 

txt

بكين تعرب عن قلقها بشأن بناء شبكة تجسس أمريكية في الصين

txt

رابطة العالم الإسلامي تدين بشدة إحراق نسخة من المصحف الشريف في الدنمارك

 

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة بجدة، بالأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي الدكتور عبد الرحمن الزيد، حيث بحثا أوجه التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي وآفاقه في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بينهما في عام 2020، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

 

ونوه طه بأهمية وثيقة "مكة المكرمة" التي صدرت عن أكثر من 1200 من العلماء المسلمين في مايو 2019، والتي تبناها مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في دورته الـ 47 بنيامي النيجر.

 

 

مواد متعلقة

الداخلية تكشف واقعة تقييد لص بعمود إنارة في الشرقية

رابطة العالم الإسلامي تدين بشدة إحراق نسخة من المصحف الشريف في الدنمارك

المركز الإسلامي الهندي يحتفي بوفد رابطة العالم الاسلامي

رابطة العالم الإسلامي تدين اقتحام مبنى الملحقية الثقافية السعودية بالخرطوم
الجريدة الورقية