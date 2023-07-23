الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

رابطة العالم الإسلامي تدين بشدة إحراق نسخة من المصحف الشريف في الدنمارك

الدكتور محمد بن عبد
الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى

 

أدانت رابطة العالم الإسلامي بأشدّ العبارات، اليوم الأحد، حرق نسخة من المصحف الشريف التي ارتكبها متطرّفون في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، في تكرار مشين واستفزازي لمشاعر المسلمين.

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المركز الإسلامي الهندي يحتفي بوفد رابطة العالم الاسلامي

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رابطة العالم الإسلامي ترحب بالمحادثات بين الأطراف السودانية في جدة

وندد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى - في بيان أوردته وكالة أنباء السعودية (واس) - هذه الممارسات العبثية النكراء التي تخالف كل الأعراف والمبادئ الدينية والإنسانية وتتصادم مع قيم المجتمع الدولي الذي حذر مؤخرا من مخاطر تلك الممارسات، معربا عن رفضه لتلك الممارسات وكل مظاهر الإسلاموفوبيا، والتحريض والكراهية ضد الإسلام والمسلمين.

 

وجدّدَ العيسى التحذير من أخطار الممارسات المحفزة للكراهية وإثارة المشاعر الدينية التي لا تخدم سوى أجندات التطرف وصولا إلى أهداف أيديولوجيته الحاقدة، المدعومة بالحماية الرسمية تحت ذريعة يرفضها المنطق الأخلاقي السوي، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي يأمل فيه عالمنا العمل على تعزيز الصداقة بين الأمم والشعوب نجد هذه الممارسات الإجرامية تعمل على الإعاقة والعودة للخلف إرضاء لأحقاد الكارهين.

 

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