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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بكين تعرب عن قلقها بشأن بناء شبكة تجسس أمريكية في الصين

وزارة الخارجية الصينية
وزارة الخارجية الصينية

أعربت وزارة الخارجية الصينية اليوم الإثنين عن قلقها بشأن مزاعم الولايات المتحدة المتعلقة بقدراتها في بناء المعلومات الاستخباراتية داخل الصين.

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وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينج أن هذه المخاوف نتيجة التقارير التي تفيد بأن وليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) قال الأسبوع الماضي إن وكالة التجسس الأمريكية أحرزت تقدما في إعادة بناء شبكة استخباراتها في الصين، وأن الوكالة لديها قدرة استخبارات بشرية قوية في الصين، وفقا لما أوردته شبكة "سي جي تي إن" الإخبارية الصينية على موقعها الإلكتروني.

وأكدت ماو أن السلطات الصينية تابعت هذه التقارير، وأنها قلقة بشأنها .

 الولايات المتحدة تواصل نشر معلومات مضللة

وذكرت المتحدثة الصينية أن الولايات المتحدة تواصل نشر معلومات مضللة بشأن ما يسمى بالجواسيس الصينيين والهجمات الإلكترونية، لكنها في الوقت نفسه لا تخفي عزمها القيام بجمع استخباراتي ضخم ضد الصين.

وشددت ماو على أن الصين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنها القومي.

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