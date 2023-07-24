ضوء أخضر للدفاع باستخراج إفادة حصول الشركة المنظمة لحفل ترافيس سكوت على تصريح

أعلن عمرو عبد السلام المحامي مقيم دعوى إلغاء حفل حفل مطرب الراب الأمريكي ترافيس سكوت في الأهرامات، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه تم التصريح من قبل المحكمة للدفاع باستخراج إفادة من اللجنة العليا الدائمة لتنظيم المهرجانات والكرنفالات عما اذا كانت الشركة المنظمة للحفل قد تقدمت بطلب للحصول على تصريح إقامة الحفل من عدمه.

عمرو عبد السلام المحامي

وذكر المحامي أن هذه اللجنة هي الوحيدة المنوط بها الموافقة علي إصدار تصاريح إقامة المهرجانات والكرنفالات طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1238لسنة 2018، مشيرًا إلى أنه أي تصاريح صدرت من غير هذه اللجنة لايعتد بها مطلقا.

وأوضح أن المحكمة صرحت للدفاع باستخراج صورة طبق الأصل من تقرير فحص المحتوي الفني الذي تقدم به المطرب وفرقته الغنائية لبيان عما إذا كان تم فحص هذا المحتوي من قبل الرقابة على المصنفات الفنية قبل صدور التصريح من عدمه وعما اذا كان مضمون المحتوي الفني بتوافق مع المعايير المجتمعية والأخلاقية والدينية للشعب المصري من عدمه،وجاري الآن تنفيذ قرارات المحكمة لعودة انعقاد الجلسة الساعه الثالثه عصرا.

وكان أعلن عمرو عبد السلام المحامي مقيم دعوى إلغاء حفل حفل مطرب الراب الأمريكي ترافيس سكوت في الأهرامات، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنه تم تأجيل نظر الدعوى للساعة الثالثة عصرا؛ وذلك لتنفيذ طلبات الدفاع التي طلبتها أمام المحكمة.

نظر دعوى منع حفل ترافيس سكوت في الأهرامات

وتنظر محكمة القضاء الإداري اليوم الإثنين الدعوى المقامة لمنع حفل مطرب الراب الأمريكي ترافيس سكوت في الأهرامات يوم 28 من الشهر الجاري.

وتختص الدعوى المقامة ضد كل من وزير السياحة والاثار بصفته ، وزير الثقافة بصفته ، وزير الداخلية بصفته، مدير أمن الجيزة بصفته، مأمور قسم شرطة الأهرام بصفته ، محافظ الجيزة بصفته ، نقيب المهن الموسيقية بصفته، بوقف تنفيذ حفل مطرب الراب الأمريكي ترافيس سكوت المقرر إقامته يوم 28 من الشهر الجاري بمنطقة اهرامات الجيزة، وإلغاء كافة الآثار المترتبة علي ذلك ، ومن أخصها اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية لمنع إقامة فاعليات هذا الحفل.