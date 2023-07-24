الإجهاد الحراري خطر يهدد صحة الإنسان

تشهد البلاد ارتفاعًا غير مسبوق في درجات الحرارة ليس فقط في مصر ولكن في بعض دول العالم نتيجة التغيرات المناخية والتي تلعب دورًا رئيسيًا في حدوث ارتفاع في درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية، وارتفاع نسب الرطوبة والتي تؤثر على صحة الإنسان، ولا سيما أننا في فصل الصيف.

تحذيرات الأرصاد

وقد حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من الارتفاع الشديد من درجات الحرارة نتيجة تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي الذي يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة ومن ثم ارتفاع درجات الحرارة خلال شهري يوليو وأغسطس، مناشدة المواطنين بضرورة عدم التعرض المباشر لاشعة الشمس، ومتابعة النشرات الجوية باستمرار لمعرفة حالة الطقس.

موجات حارة شديدة



ولكن يمكن القول، بأن تعرض البلاد لموجات حارة شديدة يؤدي إلى حدوث نوع من الإجهاد الحراري على الإنسان نتيجة التعرض المباشر لأشعة الشمس المباشرة والذي يحدث عندما تزداد درجة حرارة الجسم بصورة مبالغ فيها نتيجة الطقس الحار.

الإجهاد الحراري



والإجهاد الحراري هو استنفاذ الأملاح والسوائل من الجسم نتيجة التعرق الشديد وعدم شرب السوائل كالماء أو العصائر بكميات وفيرة.



أعراضه



سرعة النبض

الإرهاق

الدوخة

الصداع

الغثيان

انخفاض ضغط الدم

تشنجات في العضلات



طرق الوقاية

تجنب التواجد في أماكن سيئة التهوية

ارتداء الملابس القطنية

عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة

الإكثار من شرب الماء

استخدام القباعات عند التعرض للشمس

عدم الإفراط في تناول الشاي والقهوة