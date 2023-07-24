عاجل
رئيس الوزراء يلتقى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) السيسي يتابع جهود تطوير الجانب التقني والذكاء الاصطناعي في المحاكم الإجهاد الحراري خطر يهدد صحة الإنسان
الإثنين 24 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الإجهاد الحراري خطر يهدد صحة الإنسان

الاجهاد الحراري
الاجهاد الحراري

تشهد البلاد ارتفاعًا غير مسبوق في درجات الحرارة ليس فقط في مصر ولكن في بعض دول العالم نتيجة التغيرات المناخية والتي تلعب دورًا رئيسيًا في حدوث ارتفاع في درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية، وارتفاع نسب الرطوبة والتي تؤثر على صحة الإنسان، ولا سيما أننا في فصل الصيف.

txt

شديد الحرارة .. حالة الطقس اليوم الاثنين

txt

النيتروجين السبيل الأفضل لملء إطارات السيارات في درجات الحرارة العالية

 

تحذيرات الأرصاد

وقد حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من الارتفاع الشديد من درجات الحرارة نتيجة تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي الذي يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة ومن ثم ارتفاع درجات الحرارة خلال شهري يوليو وأغسطس، مناشدة المواطنين بضرورة عدم التعرض المباشر لاشعة الشمس، ومتابعة النشرات الجوية باستمرار لمعرفة حالة الطقس.

موجات حارة شديدة


ولكن يمكن القول، بأن تعرض البلاد لموجات حارة شديدة يؤدي إلى حدوث نوع من الإجهاد الحراري على الإنسان نتيجة التعرض المباشر لأشعة الشمس المباشرة والذي يحدث عندما تزداد درجة حرارة الجسم بصورة مبالغ فيها نتيجة الطقس الحار.

الإجهاد الحراري 


والإجهاد الحراري هو استنفاذ الأملاح والسوائل من الجسم نتيجة التعرق الشديد وعدم شرب السوائل كالماء أو العصائر بكميات وفيرة.


أعراضه


سرعة النبض
الإرهاق
الدوخة
الصداع 
الغثيان 
انخفاض ضغط الدم
تشنجات في العضلات


طرق الوقاية 

تجنب التواجد في أماكن سيئة التهوية
ارتداء الملابس القطنية 
عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة
الإكثار من شرب الماء
استخدام القباعات عند التعرض للشمس
عدم الإفراط في تناول الشاي والقهوة

مواد متعلقة

شديد الحرارة .. حالة الطقس اليوم الاثنين

طقس الفيوم شديد الحرارة رطب نهارا والعظمى 42 درجة

الأرصاد تؤكد استمرار موجة الحر.. وهذه درجات الحرارة

السعودية تحذر من ارتفاع الحرارة: ستصل إلى 50 درجة حتى نهاية الأسبوع

توصيات مهمة لمزارعي الأرز والذرة للوقاية من موجة الحرارة

الظواهر الجوية غدًا الأحد.. طقس شديد الحرارة
الجريدة الورقية