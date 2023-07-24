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الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

شديد الحرارة .. حالة الطقس اليوم الاثنين

الطقس
الطقس

يشهد الطقس اليوم الإثنين ارتفاعا فى درجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية جنوب سيناء وجنوب الصعيد حار رطب على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

 نشاط رياح

تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم نشاط رياح محدود على بعض المناطق مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة وشبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين، القاهرة العظمى 38 درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والمحسوسة 46  والصغرى 29 درجة.

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الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

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استمرار ارتفاع درجات الحرارة| تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة المقبلة

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية : 

درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 26 والعظمى 39

درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 26 والعظمى 39

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 26 والعظمى 38

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 25 والعظمى 37

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 26 والعظمى 36

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 25 والعظمى 37

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 26  والعظمى 37

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 26 والعظمى 39

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 26 والعظمى 38

 درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 26 والعظمى 37

 درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 25 والعظمى 39

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 26 والعظمى 38

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استمرار ارتفاع درجات الحرارة| تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة المقبلة

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الأرصاد السعودية تكشف حالة الطقس خلال الفترة المُقبلة

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 42

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة فى العلمين الجديدة الصغرى 25 والعظمى 33

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة فى السلوم 23  

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 24 والعظمى 42

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 30 والعظمى 42

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 41

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 30 والعظمى 41

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 30 والعظمى 38

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 29 والعظمى 40

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 29 والعظمى 38

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 26 والعظمى 41

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 26 والعظمى 41

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 25 والعظمى 41

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 26 والعظمى 42

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 28 والعظمى 44

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 28 والعظمى 45

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 30 والعظمى 43

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