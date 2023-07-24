النيتروجين السبيل الأفضل لملء إطارات السيارات في درجات الحرارة العالية

تعيش مصر هذه الأيام طقسًا شديد الحرارة، لتصل درجة الحرارة إلى 45 و50 درجة مئوية مما يؤدي هذا إلى حدوث خلل كبير بالسيارات وإطارات السيارات في أوقات الذروة ما بين الساعة الثانية عشر ظهرًا والساعة السابعة مساءً، إذ إن ارتفاع درجات الحرارة قد يعرض السيارة إما للانفجار أو لـ تلف إطاراتها إذا لم يتم عمل كشف دوري عليها.

اطار سيارة

وفي متابعة ميدانية للبحث حول هذا الملف الشائك الذي يهم الكثير من مالكي السيارات، انتقلت كاميرا الوفد إلى منطقة الورش المتخصصة في صيانة هذه الفئة الهامة من مكونات السيارة وهي صيانة إطارات السيارات بجميع أنواعها.

التقى محرر الوفد أحد الفنيين العاملين بمهنة صيانة إطارات السيارات بمنطقة أرض اللواء يدعى الأسطى "علي" أحد أصحاب ورش الصيانة، وقال الأسطى علي: إن من الضروري في هذه الاجواء الصعبة متابعة وصيانة إطارات السيارات بشكل دوري حتى لا تتعرض الإطارات للانفجار أو للتلف بالذات على الطرق السريعة.

وأضاف علي، أنه من الأفعال الصحيحة على كل قائد سيارة عمل فحص لإطار سيارته بجهاز فحص هواء الإطارات والذي يوضح كمية ملء الإطار من عدمه، مضيفًا أن هذا الفحص مهم جدًا لسلامة السيارة وقائدها.

ملء الإطارات بالهواء فقط قد يتسبب في خطورة كبيرة

وأكد على أن النيتروجين هو أفضل وسيلة لملء الإطارات في هذه الأجواء الحارة، إذ إنه آمن ولا يعرض الإطارات للانفجار أو لأي خلل قد يعرض السيارة أو قائدها للخطر.

ولفت الفني إلى أن ملء الإطارات بالهواء فقط قد يتسبب في خطورة كبيرة، بسبب أن الهواء يحتوي على مياه ورواسب، لافتاً إلى أن الهواء قد يتمدد لنسبة 45 و50% في هذه الأجواء الحارة وقد يتسبب في حدوث انفجار للإطارات على الطرق السريعة.

وشدد على تغيير إطارات السيارات كل ثلاث سنوات، حيث إن هذه الفترة هي الفترة الطبيعية لتغيير الاطارات، حيث أنها بعد هذه الفترة إذا لم يتم تغييرها او فحصها فمن الطبيعي أن تتسبب في أخطار كبيرة.

وتابع حديثه حول أسعار الإطارات، قائلًا إن الأسعار هذه الأيام مرتفعة جدا، وسرد بعض أسعار السيارات المنتشرة في مصر مثل الـ"الفيرنا حتى الاوبترا" وتتراوح أسعارهم من 1200 جنيها حتى 2500، وأعلى سعر وصلت إليه الإطارات الآان 8000 جنيه.

واستكمل حديثة محذرًا جميع قائدي السيارات بالفحص الجيد للإطارات في مراكز معتمدة أو في ورش مضمونة، وأشار أن هناك ورش تضلل قائد السيارة وتقوم بملء الإطارات بالهواء على أنه نيتروجين مما يعرض الأرواح للخطر.