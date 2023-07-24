الداخلية تُواصل حملاتها الأمنية للقبض على السارقين

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالي.

اقرأ أيضاً: تعرف على جهود وزارة الداخلية في ضبط البلطجية في 24 ساعة





ضبط (سيدتين- مقيمتان بدائرة قسم شرطة المقطم) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة البساتين.. وبحوزتهما (عدد 5 شباك ألوميتال "مجهولين المصدر") وبمناقشتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الشبابيك الألوميتال بأسلوب "الفك" وأقرا بإرتكابهما (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب.. كما تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (صاحب مخزن خردة- كائن بدائرة القسم)وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة.

ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) وبحوزته (عداد مياه "مجهول المصدر").. وبمناقشته عن مصدر العداد المضبوط بحوزته إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بأسلوب "الفك"، وإعترف بإرتكاب (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه ، وبإستدعاء المجنى عليهم وتعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.

الداخلية تُواصل حملاتها المُكبرة

ضبط (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين) حال ترددها على أحد محلات بيع الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة الجمالية لعرض "هاتف محمول" للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية.. وبمناقشتها أقرت بمزاولتها نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة" وإعترفت بإرتكاب (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب.. وتم بإرشادها ضبط الهاتفان المستولى عليهما بمسكنها، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف, وإتهموها بالسرقة.

ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى) حال قيام إحدى السيدات بالإستغاثة لقيامه بسرقة حقيبة يدها مستقلاً مركبة "توك توك".. وبحوزته (حقيبة يد بداخلها مبالغ مالية عملات "أجنبية" - مشغولات ذهبية)وبمواجهة المتهم إعترف بمزاولته نشاطاًإجرامياص تخصص فىسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام مركبة "التوك توك"المضبوطة بحوزته، وأقر بإرتكابه واقعتى سرقة أخرى بذات الأسلوب، وأضاف بتسليم المسروقات لوالدته بقصد التصرف فيهم بالبيع ، وتم بإرشاده ضبط الأخيرة وبحوزتها كافة المسروقات وبمواجهتها أقرت بعلمها بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة ، وبإستدعاء المجنى عليهمتعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.