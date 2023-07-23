الداخلية تشن حملة مُكبرة لضبط السارقين

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في مديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة شبرا، وبحوزتهما مبلغ مالى لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة سور حديدى من داخل عقار.

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وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن بأسلوب "التسلق"، وأقرا بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عميلهما "سيئ النية"، وأضافا بأن المبلغ المالى من متحصلات واقعة سرقة.

ضبط شخص سرق أسلاكاً كهربائية في المرج

وتم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته كمية من الأسلاك الكهربائية "مجهولة المصدر"، وبمناقشته اعترف بسرقتها من داخل فيلا تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وأضاف بارتكاب واقعتى سرقة بذات الأسلوب وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص باكتشافه سرقة مبالغ مالية عملات "أجنبية" من داخل خزينة خاصته حال عودته من السفر، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين "يعملان طرف المُبلغ" - لهما معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بأنه نظراً لطبيعة عملهما طرف المجنى عليه وعلمهما باحتفاظه بمبالغ مالية بالشقة سكنه اختمرت فى ذهنهما فكرة الاستيلاء عليها وفى سبيل ذلك حضرا لمسكن المجنى عليه عقب سفره وأسرته، وتمكنا من دخول الشقة باستخدام "مفتاح مصطنع" كان بحوزة أحدهما، وأضافا بتمكنهما من فتح الخزينة وإستوليا على مبالغ مالية عملات "أجنبية" من داخلها تقاسماها فيما بينهما.

كما تبين قيام سيدتين "تحملان جنسية إحدى الدول" تعملان طرف المجنى عليه بسابقة سرقة مبالغ مالية من المجنى عليه "أمكن ضبطهما"، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وأرشدا عن جزء من المبالغ المالية المستولى عليها، وإنفاق

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها من أجل ضبط كافة أنواع الجريمة وضبط المُخالفات مهما تعددت صورها، وذلك للتأكد من إنفاذ القانون على الجميع.

ويشن رجال الوزارة حملات يومية مُكبرة من أجل القبض على الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والبلطجية والإرهابيين.