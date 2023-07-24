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الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

قطار كابيتانو مصر يصل بورسعيد في رابع محطات الموسم الثاني (صور)

بوابة الوفد الإلكترونية

انطلقت صباح اليوم اختبارات الموسم الثاني من المشروع الاكبر في مجال اكتشاف المواهب الكروية (كابيتانو مصر) والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية بمحافظة بورسعيد أيام ٢٤ و٢٥ يوليو الجاري بملاعب المدينة الرياضية ببورسعيد .

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ووصل عدد الراغبين في خوض الاختبارات بمحافظة بورسعيد  عن طريق الرابط الالكتروني الي ٣٦٠٠ لاعب من مواليد ٢٠٠٩ ، حيث يستهدف مشروع كابيتانو مصر اكتشاف افضل المواهب الناشئة في رياضة كرة القدم بكافة محافظات الجمهورية لتقديم اجيال جديدة من المواهب الي المنتخبات الوطنية والاندية المصرية والعالمية.

ويشرف علي تنفيذ الاختبارات وعمليات الانتقاء الخاصة بالمشروع  اللجنة العلمية والفنية لمشروع كابيتانو مصر برئاسة الدكتور كمال درويش والدكتور محمود سعد والكابتن محسن عبدالمسيح، والكابتن وفريق عمل كابيتانو بالوزارة الإضافة الي لفيف من المدربين واللاعبين القدامي، ومديرية الشباب والرياضية بمحافظة بورسعيد ومديرية الأمن والصحة والسكان بالمحافظة .

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الجريدة الورقية