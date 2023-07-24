هجوم على إيلون ماسك ومستخدمو تويتر: Goodbye Twitter

ودع مستخدمو تويتر Twitter الطائر الأزرق، وأغرقوا المنصة بالميمات والسخرية بعد أن أعلن إيلون ماسك Elon Musk أنه أعاد تسميته بـ "X".

كشف إيلون ماسك يوم الأحد أنه يعتزم تغيير شعار طائر الشركة إلى "X"، في تغيير دراماتيكي آخر وغير مقبول لمنصة التواصل الاجتماعي منذ شرائه مقابل 44 مليار دولار العام الماضي. تم تغيير الشعار على الموقع في وقت مبكر من صباح الاثنين.

لقد كشف النقاب عن الشعار الجديد - الحرف X بضربة واحدة أكثر سمكًا من الآخر - ليلة الأحد وشارك لاحقًا صورة له معروضة على مقر الشركة.

وأشادت ليندا ياكارينو، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة إن بي سي يونيفرسال، ماسك كرئيس تنفيذي لتويتر في مايو، بهذه الخطوة، وكتبت: "ترك تويتر انطباعًا هائلاً وغير طريقة تواصلنا. الآن، سيذهب X إلى أبعد من ذلك، ليحول ساحة المدينة العالمية".

سر X الرمز عند إيلون ماسك

يمتلك إيلون ماسك تثبيتًا موثقًا منذ فترة طويلة على الحرف X. فهو يمتلك شركة صواريخ تُعرف باسم SpaceX، وفي عام 1999، أسس شركة ناشئة تسمى X.com، والتي أصبحت شركة الدفع عبر الإنترنت الشهيرة PayPal. يشارك هو والمغنية جرايمز أيضًا طفلًا اسمه X Æ A-12.

في العام الماضي، قال إن شراء Twitter يعد تسريعًا لإنشاء X، تطبيق كل شيء.

تحت ملكية إيلون ماسك، قامت الشركة بتسريح غالبية موظفيها، وفقدت العديد من معلنيها وسمحت بزيادة خطاب الكراهية وعودة المستخدمين المحظورين لسوء السلوك.

في ملف الشركة في مايو، قدر مدير الأصول فيديليتي موقع تويتر بنحو ثلث ما اشتراه إيلون ماسك من أجله.

كان GoodbyeTwitter رائجًا صباح يوم الإثنين حيث ودع المستخدمون العلامة التجارية المعروفة عالميًا كما عرفوها من قبل - كاملة بأفعالها الخاصة "للتغريد" و "إعادة التغريد" - وقدموا تعليقًا جوهريًا على غرار Twitter على التغيير.