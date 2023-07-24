إيلون ماسك يبدأ عملية إعادة تسمية Twitter إلى X

في تغيير جذري للعلامة التجارية، بدأ مالك تويتر إيلون ماسك Elon Musk عملية استبدال شعار الطيور الشهير في Twitter بـ X.

أعلن ماسك عن خططه المفاجئة في وقت مبكر من يوم الأحد. بحلول صباح يوم الاثنين بتوقيت الولايات المتحدة، قام بالتغريد بأن X.com يشير الآن إلى Twitter.com.

كتب: "يتم نشر شعار Interim X في وقت لاحق اليوم"، قبل وقت قصير من مشاركة صورة لمقر Twitter مضاء بواسطة علامة X جديدة عملاقة.

يتميز الحساب الرسمي لعملاق وسائل التواصل الاجتماعي الآن بنفس الشعار، حتى مع استمرار رؤية الطائر الأزرق المألوف على الموقع.

في السابق قال إنه كان يقدم عطاءات وداعا لعلامة تويتر التجارية، وتدريجيا، كل الطيور.

استخدم موقع تويتر (TWTR)، الذي تأسس في عام 2006، شعار الطائر الأزرق الزاهي المعترف به عالميًا لأكثر من عقد من الزمان.

يمكن اعتبار إعادة التسمية بمثابة إصلاح شامل للعلامة التجارية "هيل ماري" للشركة: حذر ماسك مرارًا وتكرارًا في الأشهر الأخيرة من أن تويتر، الذي يواجه خسائر فادحة في عائدات الإعلانات، كان على حافة الإفلاس.

زيادة الضغط، في وقت سابق من هذا الشهر أطلقت منصة وسائل التواصل الاجتماعي منافسة المواضيع من الفيسبوك (FB) الأم ميتا. لقد تجاوز 100 مليون اشتراك مستخدم في أسبوعه الأول.

كان لدى Twitter 238 مليون مستخدم نشط قبل أن يتخذ إيلون ماسك خصوصية في أكتوبر 2022.

مشاجرات وتسريح جماعي للعمال في تويتر



اشتهر إيلون ماسك، أحد أغنى الرجال في العالم، بجهوده المبتكرة من خلال شركتي SpaceX و Tesla (TSLA) لإطلاق الصواريخ وبناء السيارات الكهربائية.

قد يرغب Elon Musk في WeChat للعالم. لن يكون من السهل البناء

الآن، العديد من العناوين الرئيسية التي يصدرها هي لتصريحاته الغريبة على حسابه الشخصي على Twitter - غالبًا ما يشارك نظريات المؤامرة ويدخل في الخلافات العامة على منصة وسائل التواصل الاجتماعي.

قام ماسك بإصلاح الموقع بعد الحصول عليه مقابل 44 مليار دولار في أواخر أكتوبر ، ثم تبع ذلك عمليات تسريح جماعي للعمال ، ونزاعات حول ملايين الدولارات يُزعم أنها مستحقة في نهاية الخدمة، ومذكرة إيلون ماسك للموظفين بأن البقاء في الشركة يعني "العمل لساعات طويلة بكثافة عالية". كتب: "فقط الأداء الاستثنائي سيشكل درجة النجاح".

دفعت الاضطرابات المنظمات، بما في ذلك رابطة مكافحة التشهير، و Free Press و GLAAD، إلى الضغط على العلامات التجارية لإعادة التفكير في الإعلان على تويتر.

أشارت المجموعات إلى التسريح الجماعي للعمال كعامل رئيس في تفكيرهم، مستشهدين بالمخاوف من أن التخفيضات التي أجراها موسك ستجعل سياسات نزاهة الانتخابات على تويتر غير قابلة للتنفيذ بشكل فعال، حتى لو ظلت نشطة من الناحية الفنية.

بدأ ماسك أيضًا في الإشراف على تغييرات السياسة المثيرة للجدل والتي أدت إلى انقطاعات متكررة في الخدمة على تويتر وأدت إلى قلب سمعته في هذه العملية.

في يونيو، عين إيلون ماسك ليندا ياكارينو مديرة تنفيذية سابقة للتسويق في NBCUniversal، ورئيسة تنفيذية للشركة.

وعلقت على تغيير الاسم على Twitter بعد ظهر يوم الأحد: "إنه أمر نادر للغاية - في الحياة أو في العمل - أن تحصل على فرصة ثانية لإحداث انطباع كبير آخر. ترك تويتر انطباعًا هائلاً وغير طريقة تواصلنا. الآن، سيذهب X إلى أبعد من ذلك، ليحول ساحة المدينة العالمية ".

مع بدء المشروع الجديد، فإنه يواجه تحديات. كشف ماسك مؤخرًا أن النظام الأساسي لا يزال لديه تدفق نقدي سلبي بسبب انخفاض بنسبة 50% في عائدات الإعلانات وأعباء الديون الثقيلة.

انتقد إيلون ماسك خروج أو إيقاف بعض المعلنين على تويتر مثل General Mills (GIS) و Macy’s (M) وبعض شركات السيارات التي تتنافس مع Tesla، وقد أطلق على نفسه لقب "المطلق لحرية التعبير" وقال إنه يريد شراء Twitter لتعزيز قدرة المستخدمين على التحدث بحرية على المنصة.

شرح ماسك منهجه في حرية التعبير بقوله: "هل يجوز لشخص لا تحبه أن يقول شيئًا لا تحبه؟ وإذا كان الأمر كذلك، فعندئذ لدينا حرية التعبير".

وأضاف أن تويتر "سيكون مترددًا جدًا في حذف الأشياء" وأن المنصة ستهدف إلى السماح بكل الكلام القانوني. يشعر العديد من المستخدمين بالقلق من أن ذلك قد يعني زيادة في خطاب الكراهية.

وفي الوقت نفسه، يبدو أن الهيجان الأولي حول الخيوط المتنافسة قد عاد إلى الأرض، خاصةً أنه ابتلي بالبريد العشوائي ويفتقر إلى العديد من الميزات سهلة الاستخدام Twitter، أو الآن X، العروض.

ألمح آدم موسيري، الذي يشرف على إطلاق سلاسل ميتا، إلى خطط لإضافة ميزات مثل إصدار سطح المكتب من التطبيق وخلاصة الحسابات التي يتابعها المستخدم فقط وزر التحرير.