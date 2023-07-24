سر اختيار إيلون ماسك X شعارًا لتويتر

كشف إيلون ماسك Elon Musk عن شعار جديد لموقع تويتر Twitter، حيث اختار X "الحد الأدنى من فن الآرت ديكو" كجزء من تغيير العلامة التجارية للمنصة.

أشار مالك Twitter إلى أنه سيتم تغيير التصميم، وغرد أنه "من المحتمل أن يتغير لاحقًا، وبالتأكيد سيتم تحسينه". وأكدت ليندا ياكارينو، الرئيس التنفيذي لتويتر، الاختيار يوم الإثنين من خلال التغريد بالتصميم والكتابة: "X هنا! هيا بنا نقوم بذلك".

ناشد إيلون ماسك متابعيه البالغ عددهم 149 مليونًا للحصول على أفكار تصميمية ويبدو أنه اختار شعارًا كان قد وضع علامة عليه يوم الأحد عبر مقطع فيديو وامض مثبت في أعلى صفحة تويتر الخاصة به.

X is here! Let’s do this. pic.twitter.com/1VqEPlLchj — Linda Yaccarino (@lindayacc) July 24, 2023

X هاجس إيلون ماسك

لطالما كان شعار "X" هاجسًا لماسك وهو اسمه لـ "تطبيق كل شيء" الذي تعهد بإطلاقه في وقت ما - مع Twitter هو السيارة المحتملة.

قبل وقت قصير من شراء Twitter في أكتوبر، وصف Musk منصة وسائل التواصل الاجتماعي بأنها "تسريع لإنشاء X، تطبيق كل شيء".

تم تصميم مفهوم X على غرار WeChat، التطبيق الصيني الذي يسمح للمستخدمين بأداء وظائف متعددة من المراسلة إلى طلب سيارة أجرة ودفع الفواتير.

في يونيو من العام الماضي، ورد أن ماسك قال لموظفي تويتر: "أنت تعيش أساسًا على WeChat في الصين. إذا تمكنا من إعادة إنشاء ذلك باستخدام Twitter، فسنحقق نجاحًا كبيرًا".