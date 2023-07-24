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الإثنين 24 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

إزالة 154 حالة تعدٍ على أملاك الدولة ضمن الموجة الـ21 بالجيزة

جانب من الحملات
جانب من الحملات

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجه الـ21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.


أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية قامت بتنفيذ إزالة ١٥٤ حالة تعدٍ على مساحة  ٨٣ الف م٢  بمراكز ومدن المحافظة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك خلال حملات تمت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية. 


 إزالة ١٣٦ حالة تعدٍ على أراضي البدرشين

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الحملات شملت إزالة ١٣٦ حالة تعدٍ على أراضي ولاية ري الجيزة بالبدرشين ومنشاة القناطر و١٢ حاله تعد على أراضي ولاية الوحدات المحلية و٦ حالات تعد على أراضي ولاية الاثار.


أكد المحافظ أن المحافظة قد وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

الجريدة الورقية