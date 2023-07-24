وفاة طفلتين.. ارتفاع عدد ضحايا انفجار أسطوانة غاز في ميت عقبة إلى 5 وفيات

ارتفع عدد ضحايا حريق انفجار اسطوانة غاز بشارع الغريب بمنطقة ميت عقبة إلى 5 وفيات، ومصابة واحدة، حيث توفيت منذ قليل الطفلة "نادية" البالغة من العمر 7 سنوات، بعدما توفيت شقيقتها" چنى" أمس الأول أثناء تلقيها العلاج، فيما مازالت والدتهما " أخر مصابة في الحادث" تتلقى العلاج بالمستشفى في حالة حرجة.

وكان تلقى ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بانفجار أسطوانة غاز داخل منزل بشارع الغريب بمنطقة ميت عقبة ووقوع وفيات ومصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقيادة المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة، مدعومة بسيارات الإسعاف والإطفاء لمحل الواقعة، وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا بمحيط الحادث، وتمكنت قوات الحماية المدنية بمساعدة الأهالي من السيطرة على الحريق ومنع خطر امتداده للعقارات المجاورة.

وبالفحص والمعاينة، تبين مصرع كلا من "حسين محمد" 62 سنة، و" حميده سالم" 60 عاما، و "هانم السيد " 72 عانا، وإصابة كلا من "نادية أحمد"، 7 سنوات، و "نجلاء"، 35 سنة، و"جني محمد" 6 سنوات، كما تبين أن الحريق نشب بسبب تسرب غاز من أسطوانة بوتجاز.

وتوفيت صباح اليوم الطفلة "چنى" ولحقت بشقيقتها التي توفيت منذ يومين، وما زالت والدتهما تتلقى العلاج بالمستشفى في حالة حرجة.

وتم نقل جثث الضحايا إلى ثلاجة مستشفى إمبابة العام تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بدفنهم، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.