كواليس الفاشون شو بمهرجان العلمين (شاهد)

ينتظر عشاق الموضة والجمال، انطلاق فعاليات "فاشون شو" ضمن مهرجان العلمين الجديدة، والمقرر انطلاقه 10 أغسطس في "نورث سكوير مول" في نفس مكان الانطلاق، بالإضافة إلى حفل الفنان أحمد سعد المقرر له 27 يوليو، فيما أعلنت إدارة المهرجان عن فتح باب الحجز للحفل بالفعل أمس.

وأكدت ياسمين ثروت منظمة الفاشون شو بمهرجان العلمين، أن هذا الحدث كبير ومهم، مضيفة: "نتواصل منذ شهرين مع مصممين كبار من خارج مصر، والكل رحب بالمشاركة في هذا المكان، لأنه فرصة كبيرة".

وقالت "ثروت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية "القناة الأولى"، اليوم الإثنين، إن "أول يوم سيشهد مشاركة مايكل سينكو، وهو مصمم عالمي شارك في عروض أزياء كثيرة على مستوى العالم"، مستطردة "لدينا 50 مودل من داخل وخارج مصر، وفي يومي 11 و12 أغسطس سيكون لدينا 60 براند او ماركة من الوطن العربي ما بين مصر ولبنان والمغرب وغيرها وستكون أبوابه مفتوحة للجميع".

وواصلت أن "الحدث سيستمر لمدة 3 أيام، اليوم الأول سيكون مخصصا لمايكل سينكو، وسيكون لدينا جدول لليومين الأخرين وسيشهد الفاشون شو عددا كبيرا من الفعاليات المهمة، وهذا العرض سيكون مهما للسياحة كما يظهر مدى اهتمام مصر بذلك النوع من الفعاليات، حيث يتصل بنا عدد كبير من العرب الذين يرغبون في حضور الفعاليات، وسيشارك عدد من النجوم مثل سيرين عبدالنور ورامي عياش وإنجي كيوان".

تفاصيل مهرجان العلمين

وانطلقت فعاليات الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة والذي يقام في الفترة من 13 يوليو وحتى 26 أغسطس بمدينة العلمين.

يشار إلى أن مهرجان العلمين يقدم مجموعة متميزة من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية وعروض الأزياء، كما تشهد الفعاليات عددًا من الحفلات الفنية لكبار النجوم، منهم نانسي عجرم وراغب علامة، كاريوكي، إليسا، وأنغام، وحفل للموسيقار الكبير عمر خيرت، ومغني الراب العالمي Russ. كما تشهد الفعاليات أيضا بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجمًا من نجوم الرياضة على الصعيد المحلي والأجنبي.

وسيقام سباق تراياثلون، مكون من 3 رياضات السباحة - ركوب الدراجات - الجري وجميعها ألعاب أوليمبية، وسيتم تنظيم بطولة دولية للبادل، وعروض للطائرات RC، وبطولة دولية للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، فضلا عن إقامة البطولة العربية للجودو على هامش أحداث المهرجان.

وتتضمن الفعاليات أيضا عرض أزياء لـ مايكل سينكو، ومن المقرر أن تشهد الفعاليات في آخر أيام مهرجان العلمين الجديدة، انطلاق حفل Al Alamein Awards، لتكريم أفضل المبدعين في الوطن العربي، وتتويج الفائزين في الموسم.