راغب علامة يروج لحفله مع نانسي عجرم في مهرجان العلمين: أحلى الليالي

حرص النجم راغب علامة على الترويج لحفله بمهرجان العلمين، وذلك بمشاركة الفنانة نانسي عجرم يوم الجمعة المقبلة.

حيث كتب عبر حسابه على إنستجرام قائلًا: ليلة ساحرة قريبًا في مهرجان العلمين، من أروع الليالي وأحلى السّهرات، مع النجمة والصديقة نانسي عجرم .

يشارك كلًا من الفنان راغب علامة والفنانة نانسي عجرم، في الليالي الغنائية لمهرجان العلمين 2023، والذي يضم عدد كبير من نجوم الغناء العربي والعالمي.

مهرجان العلمين 2023| موعد حفل راغب علامة ونانسي عجرم

ومن المقرر أن يقام حفل راغب علامة ونانسي عجرم في الـ 28 من يوليو الجاري، على أحد المسارح الكبرى بمدينة العلمين.

أسعار تذاكر حفل راغب علامة ونانسي عجرم

وتتراوح أسعار تذاكر حفل راغب علامة ونانسي عجرم بين 250 - 3500 جنيهًا، ويتم حجزها عبر الموقع الغليكتروني الخاص بها.

نجوم حفلات مهرجان العلمين 2023

تأتي قائمة نجوم حفلات مهرجان العلمين بأهم الرموز العربية، على رأسهم “عمر خيرت، أنغام، تامر حسني، إليسا، راغب علامة، رامي عياش، كارول سماحة، كايروكي، أحمد سعد، وغيرهم”، مع أضخم الاستعدادات المرئية والبصرية بأحدث الوسائل التكنولوجية على مختلف المسارح للاستمتاع بتجربة غنائية غير مسبوقة.

مهرجان العلمين 2023| مناطق أقامة الحفلات والفعاليات الغنائية

ومن المقرر إقامة الأحداث والفعاليات في ثلاث مناطق رئيسية على مستوى المدينة على مدار الـ24 ساعة، مع توافر الخدمات العامة كافة بأعلى معايير دولية، بما يتناسب مع تصميم المدينة وفقًا للمعايير العالمية بما يسمى مدينة الجيل الرابع.

تأتي مدينة العلمين الجديدة بتجربة سياحية متكاملة، وذلك من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية والتي تعرف بمدينة الفنون، وتبنى على مساحة 260 ألف فدان.

مدينة الفنون في العلمين ومحتوياتها:



تشمل مدينة الفنون قاعات تدريب وأوبرا وسينمات، ومسرح روماني للحفلات والعروض الترفيهية، ومتحف ومكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى لتنمية المهارات البدوية الموجودة بالمنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.

نبذة عن مدينة العلمين:



تتميز مدينة العلمين الجديدة بتواجد الأبراج شاهقة الارتفاع التي تعطي للمدينة الطابع العالمي العصري، إذ يبلغ ارتفاعها 100 متر بعدد 15 برجًا، بتكلفة تبلغ نحو 28 مليار جنيه.

تتميز المنطقة بوقوعها على شاطئ البحر المتوسط بشكل مباشر، ووجود أطول ممشى سياحي في العالم على شاطئ البحر البالغ طوله نحو 14 كيلومترًا، ووجود أول وأكبر مركز ترفيهي وسياحي متكامل في مدينة العلمين الجديدة "المجمع التجاري الترفيهي" على البحر مباشرة أمام منطقة الأبراج ويضم نحو 40 مبنى ومركز تجاري كبير، وأكثر من 350 علامة تجارية بجانب الكثير من الوسائل الترفيهية والسياحية بالمكان.