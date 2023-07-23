إيلون ماسك يعيد تسمية تويتر ويقتل العصفور الأزرق

يبدو أن تغيير العلامة التجارية لإيلون ماسك Elon Musk على تويتر Twitter قيد التنفيذ. في سلسلة تغريدات في وقت متأخر من الليل يوم السبت، قال ماسك أن شعار واسم الطائر الشهير للشركة لن يكونا قريبًا. يبدو أن الشركة ستُعرف ببساطة باسم "X".

وكتب إيلون ماسك على تويتر: "وسرعان ما سنقدم عرضًا وديعًا لعلامة تويتر التجارية، وتدريجيًا، كل الطيور". وقال في وقت لاحق على موقع تويتر إن شعار تويتر سيتغير يوم الأحد. قال: "كان يجب أن يتم ذلك منذ وقت طويل ، آسف أن الأمر استغرق وقتًا طويلاً".

تغريدة إيلون ماسك



في وقت لاحق من تلك الليلة، ورد أنه أرسل بريدًا إلكترونيًا للموظفين بشأن التغيير. وفقًا لـ Zoe Schiffer من Platformer، أرسل ماسك بريدًا إلكترونيًا إلى الموظفين، قائلاً إن الشركة ستصبح X وأن ملاحظته "كانت آخر رسالة بريد إلكتروني يرسلها على الإطلاق من عنوان بريد إلكتروني على Twitter".

Twitter لا يرد على طلبات التعليق

من المعروف منذ فترة طويلة أن إيلون ماسك يفضل العلامة التجارية "X". كانت الشركة المصرفية الناشئة التي شارك في تأسيسها في 1999 تسمى x.com، ومشروعه Ai الذي أعلن عنه مؤخرًا يسمى xAI.

تعرضت شركة Twitter القابضة لصدمة X Corp في أبريل. تحدث إيلون ماسك أيضًا عن كيفية مساعدة X لتويتر على أن يصبح "تطبيقًا لكل شيء".

على الرغم من أن ماسك قد قدم القليل من التفاصيل حول هذه الرؤية، يعتقد الكثيرون أنه يشير إلى تطبيقات مثل WeChat، التطبيق الأكثر شعبية في الصين الذي يستخدمه الناس لمجموعة من الأنشطة اليومية، مثل المدفوعات والتسوق، بالإضافة إلى الشبكات الاجتماعية.

إيلون ماسك



ومع ذلك، قد يكون التخلي رسميًا عن علامة Twitter التجارية خطوة محفوفة بالمخاطر بالنسبة لإيلون ماسك. تواجه الشركة بالفعل خروجًا جماعيًا للمعلنين أدى إلى خسارة أكثر من نصف عائدات إعلانات الشركة.

قد يؤدي تغيير العلامة التجارية إلى مزيد من تنفير المعلنين. في الوقت نفسه، ربما يراهن ماسك على أن الاسم الجديد والهوية الجديدة يمكن أن يساعدا الشركة على التخلص من علاقاتها مع قيادتها السابقة والقرارات التي اتخذت بموجبها، وكلاهما كان ينتقدهما بشدة.