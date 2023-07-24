مهرجان العلميين| تفاصيل وموعد حفل أنغام

تحيي النجمة أنغام، حفلًا غنائيًا ضخمًا في مهرجان العلمين الجديدة، وذلك يوم الجمعة الموافق 18 أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن تقدم النجمة أنغام، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغنياتها القديمة والحديثة، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

آخر أعمال النجمة أنغام

يذكر أن طرحت النجمة أنغام، مؤخرًا أغنية “سيبك أنت”، التي حققت من خلالها نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات عالية فور طرحها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

الأغنية كلمات أمير طعيمة، ألحان وليد سعد، توزيع مادي، وميكس وماستر أمير محروس، والكليب من إخراج عادل جمال.

وتقول كلمات الأغنية :-

انا قلت أقولك أخباري مع انك أصلا ما سألتش

أنا من يوم بعدك محبوسة في نفس الأوضة

مسجونة في عالم أفكاري مش عايشة لكن برضه ما موتتش

تقدر كده يعني تقول إن أنا مش موجودة

سيبك انت

اهم حاجة تكون مبسوط ومزاجك عال وتكون بتنام مرتاح البال

لا ضمير بيأنب ولا كوابيس تقلق نومك

و مفيش مشكلة خالص لو حد بسببك ضاع وف ثانية تبيع و تقوله وداع

دي حاجات مش مستاهلة عشانها تبوظ يومك

بقي ليلي بيشبه لنهاري الشمس بتشرق وبتغرب

و الدنيا بتمشي و تتغير وأنا على حالي

بقى ونسى و صاحبي وهو الحاجة الباقيالي