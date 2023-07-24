أيتن عامر تحافظ على رشاقتها وتتألق بفستان مكشكش (صور)

شاركت الفنانة أيتن عامر متابعيها بفيديو قصير داخل المصعد، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وخطفت الأنظار بحرصها على جسدها وظهورها بقوام ممشوق.

أيتن عامر

وبدت أيتن بفستان صيفي مكشوف الأكتاف، باللون البرتقالي مع درجات الأزرق، وتميز بكشكشة ناحية الخصر؛ ليبرز أنوثتها ورشاقتها.

ولم تتكلف أيتن عامر في إرتداء المجوهرات، فإكتفت بساعة فضية وبيرسينج في إحدى الأذن، وحملت حقيبة من الخوص باللون البيض ويد باللون الجملي ومطرزة بكتابات باللون الأسود.

أيتن عامر

ومن الناحية الجمالية، حرصت أيتن عامر على اختيار تصفيفة شعر تتماشى مع الصيف، فثبتت قصتها على الجانبين وربطت شعرها من الخلف، على شكل ذيل حصان يتدلى على ظهرها بشكل مرتب وناعم.

أيتن عامر

ووضعت أيتن مكياجًا ناعمًا، فحددت ملامحها ببلاشر باللون البني المائل للبرتقالي؛ لتحصل على بشرة برونزية جذابة، واختارت ظلال العين بنفس درجة لون البلاشر ومدمجه مع النود الفاتح، كما إعتمدت أحمر شفاه نود، يتماشى مع لون بشرتها وباقي اللوك.

أيتن عامر وطليقها عز العرب

خلافات أيتن عامر وطليقها عز العرب

ويُذكر أن دارت العديد من الخلافات بين أيتن عامر وطليقها محمد عز العرب بعد طلاقهما، إذ تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا في شهر مارس السابق من الفنانة أيتن عامر، واتهمت فيه طليقها محمد أحمد سعيد عز العرب، بالاعتداء عليها، وذكرت أنه حضر لمسكنها داخل كمباوند بالشيخ زايد، واعتدى عليها ووالدتها، وحاول اصطحاب طفليهما بالقوة داخل سيارته، إلا أن أفراد الأمن الخاص بالكمباوند استوقفوه، وتم إبلاغ قسم الشرطة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهما إلى النيابة التي قررت إخلاء سبيلهما.

أيتن عامر

آخر أعمال أيتن عامر

وكان آخر أعمال الفنانة أيتن عامر في رمضان السابق، حيث جسدت شخصية "شروق" في مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، وهو بطولة الفنان الكبير أحمد مكي ورحمة أحمد، بالإضافة لمجموعة من الفنانين الذين ظهروا في جميع أجزاء المسلسل مثل: محمد سلام وهشام إسماعيل و حسين أبو حجاج، وشارك أيضًا في هذا الجزء حاتم صلاح و نور اللبنانية و بيومي فؤاد وعلاء مرسي وأحمد السقا ومحمد محمود وأحمد فتحي وكمال أبو ريه وحمزة العيلي، وسماء إبراهيم ومحمد زيدان ومحمد بركات.

أحداث مسلسل الكبير أوي ج7

وتدور أحداث المسلسل في الموسم السابع وبعد مرور عام علي زواج الكبير من مربوحة، تحدث الكثير من الخلافات بينهم تحثهم علي الذهاب إلى أخصائية نفسية، بينما يحاول جوني عمل مشروع جديد في المزريطة.