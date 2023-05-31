أيتن عامر تهوس جمهورها بإطلالة "صغير على الحب" على خطى سعاد حسني

تألقت الفنانة أيتن عامر في أحدث ظهور لها بلوك مستوحى من السبعينات، لترتدي فستان يشبه إطلالة السندريلا الراحلة سعاد حسني في فيلمها الشهير "صغير على الحب"، وشاركت متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وبدت أيتن بفستان جلد منفوش بصيحة الأوف شولدر باللون الأسود ومطبوع عليه دوائر باللون الفضي والأسود، وأضافت لمستها المميزة بإرتداء قفازات طويلة باللون الأسود، وانتعلت حذاء ذا كعب عالٍ باللون الأسود.

وتزينت أيتن بعقد مصنوع من اللؤلؤ الأبيض؛ ليواكب الستايل ويعكس جمالها، بالإضافة إلى أقراط رقيقة تتدلى من أذنيها.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت أيتن عامر تصفيفة شعر راقية، فتركت خصلاتها تتدلى على الجانبين بصيحة الويفي اللامعة، وثبتت قصتها خلف أحدى الأذن، لتتشابه مع استايل السبعينات.

ووضعت أيتن عامر مكياجًا جريئًا، فحددت ملامحها بالكونتور والهايلايتر، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني، وأبرزت جمال عينيها برسم الآيلاينر الأسود وظلال العين بدرجات البني مع النود؛ لتحصل على عينين واسعتين، بالإضافة للماسكرا والكحل، واختارت أحمر شفاه باللون النبيتي الداكن؛ ليعطي لمسه مثيرة وجذابة.

أيتن عامر بديلة درة

ويشهد الموسم الجديد لمسرحية حتى لا يطير الدكان دخول الفنانة آيتن عامر بديلة للفنانة درة والتى قدمت الموسم الأولى منها العام الماضي على مسرح محمد العلى، وبدأت آيتن فى الترويج للمسرحية وللشخصية التى تقدمها وتدعي "زبدة" عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام.