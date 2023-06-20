بمكياج ترابي أيتن عامر تبرز سحر ملامحها

خضعت الفنانة أيتن عامر لجلسة تصوير جديدة وشاركت متابعيها ببعض صورها عبر حسابها الشخصي بموقع الإنستجرام.

وجاءت إطلالة أيتن عامر مفعمة بالأنوثة والحيوية في آن واحد، حيث ارتدت فستان طويل مجسم من اعلى وفضفاض من أسفل، ينتمى لقصة الـv، صمم من قماش الساتان الناعم باللون الجنزاري تناغم مع لون بشرتها الخمرية.

وتزينت ببعض المجوهرات الفاخرة المرصعه بحبات الألماس.

أما من الناحية الجمالية، اختارت تسريحة شعر ناعمة على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

مسلسل الناقور بطولة أيتن عامر

ويخوض بطولة مسلسل الناقور كلا من النجوم أيتن عامر، محمد رياض، محسن منصور، طارق عبد العزيز، محمد عز، لبنى ونس، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله محمود، صبري عبد المنعم، هبة عبد العزيز، دارين حداد، ناصر سيف، وغيرهم من نجوم الفن.

قصة مسلسل الناقور

وتدور احداث مسلسل الناقور حول السحر والشعوذة في إطار تشويقي مليء بالأحداث الهامة، وهو من تأليف طارق بكرات، إخراج عادل الأعصر، وإنتاج سمير عبد الباسط، ومن المقرر أن تدور احداثه في 30 حلقة.

أخر أعمال أيتن عامر

من ناحية أخرى، كان قد تألقت أيتن عامر من خلال مسرحية مبروك جالك ولد إلى جانب كلا من النجوم أحمد فهمي وآيتن عامر، ميريهان حسين، ومحمود الليثي، ومصطفى أبو سريع، وسماء إبراهيم، وسامي مغاوري، وعابد عناني، وبدرية طلبة، ومحمد محمود وآخرين، وتدور قصة المسرحية حول عائلة مكونة من أربعة أزواج يجدون طفلًا رضيعًا أمام باب الفيلا، ومعه رسالة موجهة لوالده باعتباره رجلًا من العائلة ليبدء الصراع بين الزوجات وأزواجهم من خلال مجموعة من المواقف الكوميدية لجلسات التحقيق التي تحاول كل زوجة من خلالها اثبات التهمة على زوجها.. فمن يكون الزوج المتهم بالخيانة؟.

أما عن محمد رياض، فتألق في مسلسل المداح الموسم الثالث الذي عرض ضمن سباق مسلسلات رمضان 2023، وخاض بطولته إلى جانب حمادة هلال، وهبة مجدي، ومحمد رياض، ولوسي، وخالد زكي، ورانيا فريد شوقي، من تأليف: أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، وإخراج: أحمد سمير فرج، وحقق نجاحات ساحقة خلال فترة عرضه في رمضان هذا العام.

أيتن عامر

أيتن عامر من مواليد 22 نوفمبر 1986، ممثلة مصرية.

عن حياتها

اسمها الحقيقي «سمر»، وهي من مواليد الإسكندرية، شقيقتها الممثلة وفاء عامر، وكانت بدايتها في التمثيل عام 2004 في مسلسل ملح الأرض.

عملت لفترة كموديل ثم توقفت، وأفادتها تلك التجربة كثيرا في كسر الرهبة والخوف في الوقوف أمام الكاميرا، وكان أول تألقها بظهورها في مسلسل (حضرة المتهم أبي) أمام النجم الكبير نور الشريف، ثم توالت الأدوار من خلال أفلام (رامي الاعتصامي، شارع الهرم، بنات العم، حصل خير، ساعة ونص، 30 فبراير، على جثتي، هرج ومرج).