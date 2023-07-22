الأرصاد السعودية تكشف حالة الطقس خلال الفترة المُقبلة

أعلن "المركز الوطني للأرصاد في السعودية"، أنه من المُتوقع أن يستمر تأثير ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري في 4 مناطق لتصل إلى ما بين 46 و50 درجة مئوية، حسبما أفادت صحيفة "عكاظ"، مساء اليوم السبت.

وأشار المركز إلى استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة على المنطقة الشرقية لتصل إلى ما بين 48 و50 درجة مئوية، في حين يتواصل تأثير ارتفاع الحرارة على الأجزاء الشرقية والجنوبية من منطقة الرياض، والأجزاء الشرقية من منطقة القصيم، والأجزاء الغربية من منطقة المدينة المنورة لتصل إلى ما بين 46 و48 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، استمرار حالة الطقس ما بين حارة إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى، فيما تحد الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة، والطريق الساحلي بين منطقتي مكة المكرمة وجازان، كما لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية على أجزاء من منطقتي عسير وجازان.

من ناحية أخرى، كشفت السلطات السعودية عن تفاصيل إدانة 17 مستثمرا تلاعبوا بنظام السوق المالية، حيث ألزموا بدفع أكثر من مليار ريال.

وأعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وفرض العقوبات والإلزام بدفع المكاسب غير المشروعة بإجمالي مقداره 1202611361.39 ريال.

وفي بيان لها، أكدت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 2912/ل.س/2023 لعام 1444 هجري وتاريخ 22 ذي القعدة هجري الموافق 11 يونيو 2023، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد 17 متهما، حيث انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداولهم على سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري، وذلك خلال الفترة من تاريخ 27 أبريل 2017 وحتى تاريخ 23 يناير 2018 والفترة من تاريخ 18 فبراير 2018 وحتى تاريخ 31 مايو 2018، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعبا واحتيالا، وأوجدت انطباعا مضللا وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركة المشار إليها، حيث تمثلت مخالفتهم في قيامهم من خلال محافظهم الاستثمارية أو المحافظ التي يديرونها بإدخال أوامر شراء وأوامر بيع بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء وأوامر بيع بهدف التأثير في سعر الإغلاق.