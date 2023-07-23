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الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

استمرار ارتفاع درجات الحرارة| تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة المقبلة

طقس حار
طقس حار

توقعت الهيئة العامة للارصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة الانحاء ليسود طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الانحاء حتى الجمعة المقبلة.

شبورة مائية 

وأضافت الهيئة، هناك شبورة مائية خفيفة في السادسة صباحا على الطرق الزراعية القريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

المنخفض الحراري 

وأوضحت، أسباب حدوث المنخفض الحراري، موضحة أنه يحدث عندما تسقط أشعة الشمس على الارض فتبدأ درجة حرارتها في الارتفاع فتقوم بتسخين الهواء الملاصق لها فيبدأ ضغط هذا الهواء في الانخفاض والدوران عكس عقارب الساعة ويكون الانخفاض الحراري.

موجات حر 

وأضافت ، أن موجات حر كبيرة أثرت علي مناطق كثيرة من العالم وغالبا ما تكون نتيجة القبب الحرارية، والتي تُعرف بأنها مركز لقيم الضغط المرتفع في طبقات الجو العليا تؤثر علي منطقة معينة ولا تتحرك لمدة أسبوع أو أكثر.

الضغط المرتفع 

وذكرت، أن ذلك ينتج عن منطقة الضغط المرتفع طقس حار والكثير من أشعة الشمس وقليل من تكونات السحب ؛ وفي هذه المنطقة ينزل الهواء من أعلي الي أسفل وبالتالي ترتفع درجة حرارة الهواء خلال فترة تأثير القبة الحرارية وسمية بهذا الإسم لأنها تحبس الهواء بداخلها ولا يستطيع الهروب منها.

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