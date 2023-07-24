طرق علاج الحالات المصابة بحمى الضنك..الصحة تكشف
كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات علاج الحالات البسيطة والشديدة المصابة بحمى الضنك، مؤكدة أن العلاج يتم بالمستشفيات بالمجان .
وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن طرق إنتقال العدوى تتم بلدغ البعوض المعدى من نوع بعوضة الزاعجة المصرية .
وصنفت وزارة الصحة والسكان الحالات إلى 3 تصنيفات، الأولى حالات مشتبهة بأعراض بسيطة تتمثل في :
1- حمى مفاجئة ترتفع فيها درجة الحرارة لمدة تقترب من ٥ أيام.
2- صداع
3- غثيان أو قيئ
4- ألم بالعضلات
5- ألم بمؤخرة العين وآلام مفصلية.
ويكون علاجها بالأتى:
1- الراحة التامة
2- التغذية السليمة
3- تناول كميات وفيرة من العصائر الطازجة وليست المعلبة
4- الحصول على محلول معالجة الجفاف + علاج أعراض المرض مع المتابعة المستمرة.
وبالنسبة للتصنيف الثانى، حالات مشتبة بأعراض شديدة تتمثل:
1- حرارة شديدة ٣٩.٥ أو أكثر.
2- ألم بالبطن.
3- ألم وحساسية البطن عند اللمس.
4- قيء مستمر محلول ملح أو رنجر لاكتات ( تبعا للمرفق ) تراكم السوائل فى الصدر واستسقاء بالبطن ويمكن تشخيصها من خلال الموجات الفوق الصوتية.
5- وجود مظاهر نزيف واضحة.
6- خمول وارق وتضخم في الكبد.
7ـ زيادة سرعة الترسيب إلى 20%.
ويتم العلاج وفقا للبرتوكول الآتى:
1- محلول ملح أو بارسيتامول.
2- علاج الأعراض وعمل الفحوصات الطبية.
3- يتم عزل المريض مع المتابعة المستمرة ولحين زوال الأعراض.