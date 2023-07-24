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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

طرق علاج الحالات المصابة بحمى الضنك..الصحة تكشف

حمى الضنك
حمى الضنك

كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات علاج الحالات البسيطة والشديدة المصابة بحمى الضنك، مؤكدة أن العلاج يتم بالمستشفيات بالمجان .

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن طرق إنتقال العدوى تتم بلدغ البعوض المعدى من نوع بعوضة الزاعجة المصرية .

وصنفت وزارة الصحة والسكان الحالات إلى 3 تصنيفات، الأولى حالات مشتبهة بأعراض بسيطة تتمثل في :

1- حمى مفاجئة ترتفع فيها درجة الحرارة لمدة تقترب من ٥ أيام.

2- صداع

3- غثيان أو قيئ

4- ألم بالعضلات

5- ألم بمؤخرة العين وآلام مفصلية.

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ويكون علاجها بالأتى:

1- الراحة التامة

2- التغذية السليمة

3- تناول كميات وفيرة من العصائر الطازجة وليست المعلبة

4- الحصول على محلول معالجة الجفاف + علاج أعراض المرض مع المتابعة المستمرة.

وبالنسبة للتصنيف الثانى، حالات مشتبة بأعراض شديدة تتمثل:

1- حرارة شديدة ٣٩.٥ أو أكثر.

2- ألم بالبطن.

3- ألم وحساسية البطن عند اللمس.

4- قيء مستمر محلول ملح أو رنجر لاكتات ( تبعا للمرفق ) تراكم السوائل فى الصدر واستسقاء بالبطن ويمكن تشخيصها من خلال الموجات الفوق الصوتية.

5- وجود مظاهر نزيف واضحة.

6- خمول وارق وتضخم في الكبد.

7ـ زيادة سرعة الترسيب إلى 20%.

ويتم العلاج وفقا للبرتوكول الآتى:

1- محلول ملح أو بارسيتامول.

2- علاج الأعراض وعمل الفحوصات الطبية.

3- يتم عزل المريض مع المتابعة المستمرة ولحين زوال الأعراض.

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