الشباب والرياضة تنظم ندوة توعوية بعنوان "الصحة الإنجابية" بمحافظة قنا

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب- الإدارة العامة للفتاة والمرأة ، ندوة توعوية بعنوان "الصحة الإنجابية" ،بمشاركة 30 فتاة من عضوات نادى الفتاة، بمركز شباب النجمة والحمران بمحافظة قنا، وذلك ضمن خطة دعم أندية الفتاة والمرأة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على نشر الوعي الصحي بين الفتيات والشباب المقبلين على الزواج والمتزوجات حديثًا.

وتطرقت الندوة التي أدارها هشام محمد عبد العزيز - مسؤل التثقيف الصحي بالإدارة الصحية بابوتشت سابقا، إلى رفع الوعي الصحي للزوجة والزوج، متناولاً المخاطر التي يترتب عليها كثرة الأبناء، العادات والتقاليد الموروثة والاهتمام بهم صحيا، وعلميا، واجتماعيا، ورياضيا، وكيف يؤثر كثره الإنجاب علي الناحية الاقتصادية والمادية .