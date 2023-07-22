السبت 22 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الصحة العراقية: 14 % نسبة وفيات الحمى النزفية بالبلاد

وزارة الصحة العراقية
وزارة الصحة العراقية

أكدت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، أن نسبة وفيات الحمى النزفية في العراق لا تزال أقل من المعدل العالمي، مشيرا إلى أن البروتوكول العلاجي المعتمد أثبت فعاليته العالية للشفاء من الحمى النزفية.

 

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وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر - في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن "نسبة الوفيات من إصابات الحمى النزفية، تبلغ 14 بالمئة، وهي أقل من المعدل العالمي"، مؤكداً قدرة جميع مؤسسات الوزارة على تشخيص المرض وتقديم الرعاية الطبية .

 

وأضاف أن البروتوكول العلاجي المعتمد من قبل وزارة الصحة، أثبت فعاليته العالية، لافتاً إلى أن عشرات الحالات تماثلت للشفاء التام.

 

وأكد البدر ضرورة الانتباه للأعراض ومراجعة المؤشرات الصحية في وقت مبكر، مع ضرورة اتخاذ الجهات المعنية دورها في مواجهة الرعي والجزر العشوائي، وأيضاً مكافحة حشرة القراد، والتعامل مع الحيوانات المصابة.

 

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