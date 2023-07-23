إصابة 8 في شجارين مُختلفين بالدقهلية

تعرض شخصان وسيدة للإصابة بجروح وكدمات جراء اندلاع مشاجرة بين محامي وشخص وزوجته بمنطقة عزبة الجزار لندر شربين محافظة الدقهلية.

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وجاء ذلك بسبب قيام الأول بركن سيارته أسفل منزل الطرف الثاني ووقوع مشاداة كلامية تطورت الى مشاجرة واشتباكات بالأيدي.

ركنة سيارة تتسبب في شجارٍ حاد

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين بوقوع مشاجرة لمنطقة عزبة الجزار دائرة المركزً ووجود مصابين .

وعلى الفورانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين الى مكان البلاغ وبالفحص تبين ان مشاجرة وقعت بين كلًا من "طرف أول " نور .ز.ا"، 25 عامًا، محامى حر، ومقيم قرية أبو جلال دائرة المركز ، مُصاباً بخدوش سطحية وكدمة بالوجة، و طرف ثاني "ابراهيم .ي.ع.إ"، 50 عامًا، عامل، مُصاباً بخدوش سطحية بالزراع وكف اليد اليمنى، وزوجتة "هند .ا.أ.ع"، 42 عامًا، ربة منزل ، مصابة بخدوش سطحية بالزراع وكف اليد الايسر، ويقيمان منطقة عزبة الجزار بندر شربين، بسؤالهم طرفي الواقعة تبادلوا الإتهام فيما بينهم بتعدي كلاً منهم على الأخر بالضرب بالأيدى واحداث مابهم من اصابات، على إثر حدوث مشادة بينهم كلامية تطورت الى مشاجرة بسبب قيام المصاب الأول "محامي"، بركن سيارته بجوار منزل الطرف الثانى .

وفي سياقٍ مُتصل، تعرض3 أشخاص للإصابة بجروح وكدمات بينهم شقيقين، وذلك في مشاجرة بسبب الخلافات على الجيرة بقرية تيرة التابعة لمركز نبروة محافظة الدقهلية، وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكانت مديرية أمن الدقهلية، قد تلقت إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه، بورود اشارة من مستشفى نبروة المركزي بوصول 3 أشخاص مصابين جراء مشاجرة.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروة بقيادة رئيس المباحث، وقوة من مباحث المركز إلى المستشفى وبالفحص تبين وصول كل من :-طرف اول "خالد .و.م.ع"، 40 عامًا، عامل، مصابا بجرح قطعي بفروة الرأس، وشقيقة "هشام 48 عامًا، مدير مدرسة إعدادية بقرية درين ، ومصابا بجرح قطعي بفروة الرأس.

وطرف ثان "عبد الله .ع.إ.م"، 48 عامًا، عامل بمعهد تيرة الثانوى الأزهري، ومصابا بجرح قطعي بفروة الرأس، وجميعهم يقيمون قرية تيرة دائرة المركز.

بسؤالهم تبادلوا الاتهام فيما بينهم بتعدي كل منهم على الآخر بالضرب بالأيدى، وعصى خشبية بحوزة الأول والثالث، وإحداث ما بهم من إصابات على إثر حدوث مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة لوجود خلافات بينهم بسبب الجيرة.

جرى التحفظ على طرفي المشاجرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بمركز شرطة نبروه، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.