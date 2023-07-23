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الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

مصرع شخص وإصابة 7 في حادث انقلاب سيارة بطريق إسكندرية الصحراوي 

بوابة الوفد الإلكترونية

مصرع شخص  وأصابة  7 آخرين بسبب حادث انقلاب سيارة  أعلى طريق إسكندرية الصحراوى ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.



تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق إسكندرية الصحراوى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات اسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج عنها وفاة شخص وإصابة 7 آخرين ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.



وقد وضعت الإدارة العامة للمرور ارشادات لتفادي حوادث الطرق منها:


تجنب السرعة الزائدة فهى القاسم المشترك لجميع أسباب الحوادث .

إحذر خطأ الغير وذلك بالطريقة الوحيدة الآمنة ، وهى تهيئة مسافة كافية كمنطقة أمان حول السيارة للتحرك فى نطاقها .

لا تستعمل الفرامل بصورة مفاجئة للتقليل من سرعة المركبة أو لإيقافها وتجنب إستعمال الفرامل فى الطرق الزلقة .

إن التحكم فى أعصابك أثناء القيادة يعتبر عاملاً أساسياً لسلامتكلا تستخدم الضوء العالى داخل المدن وأيضاً يحذر إستعمال المصابيح الكاشفة حيث تتسبب فى إبهار بقية مستخدمى الطريق.

إستخدام حزام الأمان .

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