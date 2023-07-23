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الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

كشف ملابسات حادث دهس جسر السويس  

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

تواصل جهات التحقيق الكشف عن اسباب حادث دهس جسر السويس، وصرح عدد من شهود العيان أن سائق السيارة كان يقودها بسرعة جنونية.

 

وكشفت تحقيقات نيابة السلام، حول اتهام سائق سيارة ميكروباص بالاصطدام بـ5 أشخاص خلال عبورهم الطريق بجسر السويس عن أسباب الحادث.

 

وأضاف الشهود خلال التحقيقات أن السائق لم يتمكن من السيطرة على الفرامل فاصطدم بالمواطنين أثناء توقفهم على الطريق، وأن سرعته الزائدة السبب في الحادث.

 

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري بطريق جسر السويس، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصابين، وونش لرفع السيارة، وإعادة الطريق إلى حركته مرة أخرى.

 

وبإجراء التحريات تبين اصطدام سيارة ميكروباص بـ 5 أشخاص على طريق جسر السويس، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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