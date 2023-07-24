ارتفاع نسب النافق بدواجن التسمين.. والسبب: الموجة الحارة

أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن هناك تأثيرات كبيرة للموجة الحارة على صناعة الدواجن ، قائلاً: "هناك تاثير كبير لدرجات الحرارة على معامل الاداء لمزراعي الدواجن.

أوضح نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، في خلال " برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن الارتفاع قياسي وكبير في مستويات الحرارة، رغم أن عنابر الدواجن مبردة ومغلقة عبر ألية التبريد بالخلايا، درجات الحرارة تؤثر في نفس الوقت على كفاءة التبريد.

و تابع الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن ارتفاع الحرارة يؤثر على كفاءة التبريد وتقليل معامل التحويل، و ارتفاع نسبة النافق بين الدواجن، و بالاخص دواجن التسمين.



وأشار إلى أن ماذكره من تاثيرات الموجة الحارة اثر بالفعل على اسعار الدواجن في الاسواق بغض النظر عن عامل تراجع أسعار الاعلاف عالمياً لكن عامل الموجة الحارة كبير ، قائلاً : " تراجعت الاسعار من 65 جنيهاً إلى 52 جنيهاً بالاضافة إلى أن درجات الحرارة أدت إلى تبكير سن التسويق هروباً من تأثير الحرارة على الاوزان الكبيرة ".



وأتم : " أتمنى إنكسار الموجة لاسيما أننا معتادين على موجات حارة قصيرة لكن هذه المرة طويلة وممتدة ".