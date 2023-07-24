سر مطاردة بايرن ميونخ لـ الحارس المغربي بونو

بدأ نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم خطوات جادة لضم المغربي الدولي ياسين بونو حارس مرمى نادي إشبيلية الإسباني.

وأكدت تقارير صحفية أن النادي البافاري أجرى محادثات مع الحارس المغربي البالغ من العمر 32 عاما.

يذكر أن بونو يعد منذ عام 2020 الحارس الأول بلا منازع في إشبيلية حامل لقب الدوري الأوروبي.

كان بونو لم يشارك في مباراة تجريبية خاضها إشبيلية أمام هانزا روستوك من دوري الدرجة الثانية في ألمانيا السبت وانتهت المباراة بخسارة إشبيلية بهدف مقابل هدفين.

ويواجه مركز حراسة المرمى في بايرن وضعا معقدا في الوقت الراهن إذ إن الحارس الدولي وقائد الفريق مانويل نوير لا يزال مصابا، فيما ترددت أنباء عن رغبة الحارسين يان سومر والكسندر نوبل في الرحيل عن النادي بسبب رفضهما الجلوس على مقعد البدلاء.

وتردد بأن نوبل يجري مفاوضات واعدة مع نادي شتوتجارت، فيما ترددت أنباء عن وجود اتصالات بين السويسري سومر ونادي إنتر ميلان الإيطالي.

كما ترددت أنباء عن أن بايرن يجري محادثات أيضا مع أوليفر باومان حارس مرمى هوفنهايم، الذي قال: أتفهم التكهنات لأنني موجود في الدوري الألماني منذ فترة طويلة ولم يتبق في عقدي سوى عام واحد، لكنني غير منشغل بهذا الأمر في الوقت الحالي.