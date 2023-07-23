بايرن ميونخ يجهز عرضًا قويًا لـ هاري كين

يُجهز بايرن ميونخ الألماني عرضًا قويًا لتوتنهام، من أجل التعاقد مع الدولي الإنجليزي هاري كين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان العملاق البفاري قد تقدم بعرضين من قبل لتوتنهام للتعاقد مع نجمه اللامع، لكن الفريق الإنجليزي رفضهما وتمسك باستمرار اللاعب ضمن صفوفه، بسبب ضعف المقابل المادي.

وكشفت تقارير صحفية ألمانية أن إدراة بايرن ميونخ تُجهز عرضًا بقيمة 100 مليون يورو لتقديم عرض ثالث وأخير للسبيرز من أجل التعاقد مع هاري كين.

وأوضحت أن توماس توخيل، المدير الفني لبايرن ميونخ، متمسك بفكرة التعاقد مع مهاجم توتنهام، خصوصًا وأن الفريق عانى بشدة بعد رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وأشارت التقارير إلى أن المدرب الألماني يرغب في تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية للمنافسة بقوة على بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل وأيضًا البونديسليجا.

وكان بايرن ميونخ قد تقدم بعرضين لتوتنهام لضم هاري كين، حيث كان الأول بقيمة 70 مليون يورو، بينما الثاني بـ 80 مليون يورو.