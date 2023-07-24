أحمد موسى يعلق على ثلاثية بيراميدز.. الأهلي اتحسد (فيديو)

علق الإعلامي أحمد موسى، على هزيمة الأهلي من بيراميدز في المباراة قبل الأخيرة للفريق في الدوري بنتيجة ثقيلة، قائلا:"إيه المشكلة يا جمهور الأهلي نخسر مباراة والمارد يتعرض للحسد".

وقال أحمد موسى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" مساء اليوم الأحد : " هو بيراميدز فاز بحاجة ولا الزمالك فاز بحاجة انتوا واخدين 5 بطولات وسيراميكا كيلوباترا خد بطولة".

خلو بيراميدز يفرحوا شوية

وأضاف أحمد موسى: "والله ما فارق معايا خلو بيراميدز يفرحوا شوية وهو انتوا عاوزين تفرحوا انتوا بس، افرحوا بفريقكم انتوا أبطال الدوري".

وتابع موسى: "نتيجة النهاردة مش فارقة اتنين تلاتة كده كده فوزنا بالبطولات مش هياخدوا الدوري يعني وهذه مباراة للنسيان".

وسقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فى فخ الهزيمة، أمام نظيره فريق بيراميدز بثلاثية نظيفة، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ28 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والتي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على إستاد الدفاع الجوي.

شهد الشوط الأول تبادل للهجمات من كلا الفريقين، حيث أضاع لاعبو بيراميدز والأهلي عددًا من الفرص الخطيرة والتي كانت كفيلة بتغيير النتيجة لأي منهما.

وتقدم بيراميدز بالهدف الأول عن طريق محمد عبدالمنعم لاعب الأهلي، في الدقيقة 38 بالخطأ في مرماه، بعدما قام محمد الشيبي الظهير الأيمن لبيراميدز بإرسال كرة عرضية، ليقوم مدافع الأهلي بتوجيه الكرة في مرمى الشناوي حارس المارد الأحمر داخل الشباك.

وفي الشوط الثاني حاول لاعبو الأهلي إحراز هدف التعادل وتعديل النتيجة وسط ضغط متبادل من لاعبي الفريقين.

في الدقيقة 77 من عمر الشوط الثاني سجل فخري لاكاي هدف التقدم الثاني لبيراميدز بعد إنفراد بمرمي محمد الشناوي.



وقبل نهاية المباراة أحرز مصطفى فتحي ثالث أهداف بيراميدز في المباراة بعد متابعة لتصوبية محمود صابر لتسكن الشباك في الدقيقة 91 من عمر الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وأهدر حسين الشحات لاعب الأهلي ضربة جزاء للمارد الأحمر في الدقيقة 99 من الوقت المحتسب بدل من الضائع بعدما جاءت في القائم ليحتسبها الحكم تسلل.

ترتيب بيراميدز والأهلي في الدوري



وبهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز الى النقطة 73 في وصافة جدول ترتيب الدوري المصري ، فيما يتوقف رصيد الأهلي عند النقطة الـ82 في صدارة جدول المسابقة.

وتعد هزيمة الأهلي اليوم أمام بيراميدز هي أول خسارة للفريق خلال منافسات الموسم الحالي من الدوري.