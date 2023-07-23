نقل محمد حمدي للمستشفى بعد إصابته أمام الأهلي

نقل محمد حمدي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز إلى المستشفى الجوي بالتجمع الخامس بعد إصابته في مباراة الأهلي بالدوري الممتاز.

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وخرج حمدي مصابا قبل ١٠ دقائق من نهاية المباراة مصابا بسبب تدخل قوي على أنكل القدم.

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي عن أن حمدي أصيب إصابة قوية في الأنكل وتقرر نقله مباشرة للمستشفى للخضوع لفحص طبي وأشعة لبيان مدى قوة الإصابة.

وحقق بيراميدز فوزا كبيرا على الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل في ختام مباريات الدوري على استاد الدفاع الجوي.