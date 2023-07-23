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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بالصور.. حسين الشحات يعتذر لمحمد الشيبي عقب نهاية مباراة الأهلي وبيراميدز

حسين الشحات ومحمد
حسين الشحات ومحمد الشيبي

أعتذر حسين الشحات جناح الفريق الأو لكرة القدم بالنادي الأهلي من محمد الشيبي مداف فريق  بيراميدز عقب المشادة التي حدثت بينهما عقب نهاية مباراة الفريقين .

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وحرص حسين الشحات على تقبيل محمد الشبيبي أثناء تواجده في غرفة تبدي الملابس موجه الاعتذار له  وذلك في حضور هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز وبعض لاعبي الفريقين. 

 

حسين الشحات يصالح محمد الشبيبي 

وكان حسين الشحات تعدي بالضرب على محمد الشيبي لاعب بيراميدز أثناء المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد. 
 

وحقق بيراميدز فوزا كبيرا على الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل في ختام مباريات الدوري على استاد الدفاع الجوي.

 

أهداف مباراة الأهلي وبيراميدز 

 

وتقدم بيراميدز بالهدف الأول عن طريق محمد عبدالمنعم لاعب الأهلي، في الدقيقة 38 بالخطأ في مرماه، بعدما قام محمد الشيبي الظهير الأيمن لبيراميدز بإرسال كرة عرضية، ليقوم مدافع الأهلي بتوجيه الكرة في مرمى الشناوي حارس المارد الأحمر داخل الشباك.
 

في الدقيقة 77 من عمر الشوط الثاني سجل فخري لاكاي هدف التقدم الثاني لبيراميدز بعد إنفراد بمرمي محمد الشناوي. 
 

وقبل نهاية المباراة أحرز مصطفى فتحي ثالث أهداف بيراميدز في المباراة بعد متابعة لتصوبية محمود صابر لتسكن الشباك في الدقيقة 91 من عمر الوقت المحتسب بدل من الضائع.
 

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